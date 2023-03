Escuelas de la zona sin cobertura médica piden ayuda municipal

Colonia Caroya. Cuatro establecimientos educativos de la ciudad, integrantes de la Asociación de Cooperadoras Escolares del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, hicieron pública la imposibilidad de pagar una cobertura de emergencias para los alumnos.

Hace dos semanas, las notas llegan al Concejo Deliberante con el mismo tenor: el pedido de intervención de la Municipalidad para solucionar el problema económico con las empresas.

Por ahora, el IPEM 165 Pbro. José Bonoris, el C.E. Sgto. Ay. Ramón Acosta de Estación Caroya, el C.E. Mariano Moreno de Tronco Pozo y el C.E. Los Inmigrantes de Malabrigo elevaron sus situaciones.

El director del secundario del Lote XV, Prof. Salvador Lucero, fue el vocero del reclamo: “El año pasado pagamos 264 mil pesos para todo el año por 720 alumnos. Es un costo elevado”.

Y agregó: “Cada vez que se convocaba la empresa, si no era de gravedad, cobraban 1.200 pesos. Este año, calculamos que se va a ir a medio millón de pesos. Nosotros somos una escuela pública, no estamos obligadas a tener un servicio de emergencia porque no tenemos ingresos”.

Pese a tener ingresos exclusivos del Festival, Lucero aclaró que los aportes de los papás a la Cooperadora del colegio se destinan al mantenimiento del edificio.

Aunque también llevó tranquilidad a las familias al asegurar que, aunque no tengan la cobertura anual o semestral, si consideran que la vida de un alumno está en riesgo se convocará al servicio de urgencias “y se pagará lo que se tenga que pagar”.

“Vale lo mismo que un alfajor”.

Por otro lado, en diálogo con otros medios, el titular del Servicio de Urgencias Médicas (SUM), Jorge Castilla, aseveró que el costo del servicio no es caro.

“Hace 30 años que cubrimos y atendemos a la gran mayoría de las más de 30 escuelas que hay en la región; nosotros ponemos una estructura de paramédicos y ambulancias en los horarios escolares que tienen un costo de funcionamiento y la tarifa se establece en virtud de cuántas veces nos solicita la escuela; el año pasado hubo colegios que nos llamaron 100 veces y otras que solamente tres o cuatro”, dijo.

Y comparó: “En términos generales, en una escuela de 500 alumnos y 50 docentes, el costo individual mensual por la cobertura médica es lo que cuesta un alfajor en un kiosco. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un papá o una mamá para que su hijo esté protegido ante una emergencia en un lugar donde pasa varias horas de su día?”.

El tema reabrió un debate sobre uno de los temas que el Ente Intermunicipal de Intendentes, integrado por Luis Picat, Gustavo Brandán y Carlos Ciprián, algún día deberá considerar como prioridad: la necesidad de la región de mejorar el servicio de salud y disponer de una logística municipal o regional para emergencias.

25-03-2023