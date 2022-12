El Básquet del Bochas fue el Deportista Destacado 2022

Colonia Caroya. El Polideportivo Municipal fue el escenario de la entrega de los reconocimientos a los deportistas destacados del año, organizado por la Municipalidad de la ciudad.

Reconocieron a más de un centenar de atletas y competidores de 22 disciplinas en los que caroyenses, desde niños hasta adultos mayores, consiguieron logros o, simplemente, mantuvieron con constancia la actividad.

El premio más importante de la noche fue para el Básquet del Bochas Sport Club, que en la máxima categoría de la Asociación de Córdoba fue Campeón del Clausura -sumatoria de puntos de U-15, U-17, U-15 y Primera-, clasificando tres de ellas a los Final Four. La Primera División, dirigida por el ex Atenas Cristian Colli, fue clave en ese título general y en su categoría llegó a ser Subcampeón de la Liga Cordobesa de Mayores y Subcampeón del Final Four.

También clasificó por primera vez en la historia, por mérito deportivo, al Torneo Federal de Básquetbol que comenzará en enero.

Los destacados.

• Atletismo: Rodrigo Farias y Carolina Manasero.

• Taekwondo: Santino Montoya.

• Ciclismo: Carolina Maldonado y Sergio Pintos.

• Karting: Santino Visintín.

• Padel: Alejandra Peschiuta y Mario Zamparo.

• Deporte Adaptado: Tobías Luna (natación), Gonzalo Díaz (atletismo) y Lautaro David Castellano Ríos (natación).

• Básquet: Luciano Guerra (jugador de la Liga Nacional), Joaquín Martínez (Campeón argentino con la selección de Córdoba) y el Bochas Sport Club.

• Boxeo: Pablo Caminos y Julio Cesar Truffer.

• Equitación: Lucía Monge (Escuela Doña Josefa) y Delfina Griguol (Club Hípico El Faro).

• Motociclismo: Ramiro Toneatto, Christopher Bianciotto y Leandro Minatto.

• Voley: Club Juventud Agraria Colón (Ascendió y se mantuvo en la máxima categoría del vóley provincial; Sub Campeón de Tabla Integral en Sub 18 Masculino y Campeón de la tabla integral en Sub 13 femenino).

• Hockey: Bochas Sport Club (Campeón en Pre-Juveniles, Menores e Intermedia); y Baguales (Subcampeón en Menores yen Primera).

• Rugby: planteles masculino y femenino de Baguales

• Patín: Bochas Sport Club (Camila Canalda y Luciana Laguía) y Juventud Agraria Colón (Celeste Capa, Avril Brunis, Francina Depaoli, Guadalupe González, Franchesca Londero, Jazmín Céliz y los Profesores Romina Molina y Gonzalo Bonino.

• Gimnasia Artística: Juventud Agraria Colón (Camila Garay, Ana Luz Fernández, Emilia Torres, Josefina Guerrero, Julia Chávez, Paulina Montiel y Profesoras Zoe Bercovich y Lucía Paletti) y Bochas Sport Club (Emilia Roggio, Angelina Colautti y Nerea Videla).

• Bochas: José Bornancini (76 años).

• Acrobacia en Tela: Bochas Sport Club (Andrea Rearte Smith y Hanna Strasorier Merlo) y Juventud Agraria Colón (Victoria Visintin, Dominic Aguirre, Florencia Luján Aguirre, Martina Zanier y Mia Sol Vandersande).

• Natación: Alejandro Quinteros y Johnny García (Bochas Sport).

• Taekwondo: Juventud Agraria Colón (Liz Gallego, Agustín Giménez, Luna Ciarroca, Abi Delgado Rizzi, Mateo Conci y Joaquín Casas).

• Tenis de mesa: Abel Gómez (Juventud Agraria Colón).

• Futbol nacional: Malcom Braida.

• Futbol local: Club Social y Deportivo Colón (Campeón anual de la Liga Regional Colón en Quinta, Cuarta, Femenino y Reserva). Se entregaron menciones a uno por categoría de los cuatros clubes caroyenses.

• Menciones especiales: Alexis Sangoy (Piloto Campeón provincial de Rally en 2017); Grupo Pedales 9 Norte, integrado por más de 100 ciclistas; las Zumberas caroyenses (coordinadas por Lorena Gozzi); Sergio Scatolini y Roberto “Pancho” Vicente (en equipos de karting).

