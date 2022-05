Alumnos de la Escuela de Ajedrez de Sinsacate se destacaron en un torneo

Sinsacate. Alumnos del Círculo de Ajedrez Javier Badía participaron del Segundo

Abierto de Ajedrez 2022, jugado en el Club Alianza Jesús María.

El torneo fue organizado por el árbitro Víctor Esteban y se realizó bajo el sistema suizo a seis rondas, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Juvenil y Adultos.

Participaron 38 jugadores, de Córdoba, La Puerta, Río Ceballos, Jesús María, Río Primero, Montecristo, Villa del Totoral, Unquillo, Colonia Caroya y Sinsacate.

Los alumnos de la escuela de Sinsacate lograron varios podios

- Joaquín Brunelli fue Campeón Sub 8. De apenas 5 años, tuvo gran desempeño.

- Gonzalo Brandán fue Subcampeón Sub 10, con 5 puntos de 6. Un descuido lo alejó de la punta. Completaron el podio Esteban Fiorino y Jeremías Brunelli.

- Joaquín Fiorino fue Campeón Sub 12, con 4,5 de 6 puntos, ganándole incluso al Campeón Sub 14 en su partida, ya que ambas categorías compartieron el Campeonato. Joaquín Fiorino obtuvo el puntaje para ser Subcampeón en Sub 14, pero no puede ser premiado en dos categorías.

- Facundo Vallejo obtuvo el segundo puesto en categoría mayor, con 5 puntos de 6. Al igual que Joaquín Fiorino, tuvo que delegar el primer puesto en su categoría –Juvenil-, ya que fue incluido como adulto. Ambas categorías compitieron juntas y él logró el máximo puntaje en la suya.

23-05-2022