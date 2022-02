“Topito” Lóndero está en Cuartos de Final del Córdoba Open.

Córdoba. Juan Ignacio Lóndero (139° del ranking ATP) comenzó de la mejor manera su andar en la cuarta edición del Córdoba Open 2022, certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se disputa en el Polo Deportivo Kempes.

El tenista de Jesús María salió a escena cerca de la medianoche del lunes y contó con un buen marco de público que lo apoyó en todo momento, en el partido que cerró la jornada inaugural. Le ganó al alemán Yannick Hanfmann (120º) por 6-3 y 6-4, en poco más de una hora.

El miércoles a la tarde, en Octavos de Final, enfrentó al español Pedro Martínez (61º) , octavo preclasificado al torneo, y lo derrotó 6-3 y 6 (7)-6 (3), luego de una hora y 40 minutos.

Los hinchas coparon las tribunas del estadio central del Polo Deportivo Kempes y él retribuyó con la mejor versión de su juego, muy similar a la que le permitió consagrarse por primera y única vez en la edición inaugural de 2019.

“Es muy importante contar con el apoyo de la gente, siempre me siento cómodo jugando acá; mi equipo de trabajo me ayudó en el momento del cierre porque me puse un poco nervioso, pero creo que cerré un gran partido”, valoró Lóndero.

Con el triunfo del miércoles, estiró el récord que ostenta en la competencia: los nueve triunfos en el cuadro principal lo posicionan como el máximo ganador de partidos del Córdoba Open. Es su tercera aparición en Cuartos de Final: se impuso en 2019 y cayó al año siguiente.

