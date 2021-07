La oposición votó negativamente la Cuenta General de la Municipalidad 2020.

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de resolución del dictamen de la Cuenta General de la Municipalidad correspondiente al Ejercicio 2021.

Los tribunos de cuentas lo habían aprobado previamente -cuando se trató en el órgano de control- y consignaron “que reflejan de manera razonable los ingresos recaudados, los egresos comprometidos y pagados, los montos adeudados y los montos de disponibilidad”.

Luego, los integrantes del Tribunal de Cuentas analizaron estos resultados con la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante desde el mes de mayo. Inclusive, en algunas de las reuniones estuvieron el secretario de Hacienda y los contadores de la Municipalidad.

A su vez, los ediles que integran la comisión pudieron pedir aclaraciones y hacer las observaciones necesarias.

No obstante, la oposición no lo aprobó. El presidente del bloque, Matías Peralta Cruz, dijo: “Entendemos que siguen habiendo algunos problemas y no es clara la situación contable de la Municipalidad, o al menos no se refleja de manera clara; a cualquier vecino común le cuesta entender los números”.

“No cumple con su principal objetivo, que es ser un instrumento de información pública, que brinde los datos necesarios para poder determinar las variaciones patrimoniales, los ingresos y egresos de fondos, y medir el déficit o superávit económico; no se cumple, o al menos resulta dudoso, lo dispuesto en cuanto a los fondos destinados a Presupuesto Participativo y Fondo para el Progreso, ni se cumple con la inversión de Fondos con destino específico como el FODEMEEP”, añadió.

Sus fundamentos.

Los concejales de Juntos por el Cambio afirman que para el Presupuesto Participativo aprobaron 20,3 millones de pesos (2,69 por ciento del total del Presupuesto) y lo comprometido fueron apenas 3,15 millones (0,42 por ciento). Si había fondos suficientes y existían las propuestas votadas por los vecinos pendientes de ejecución, “el Ejecutivo no cumplió con el mandato que le dio la ciudadanía al no ejecutar durante el período 2020 las propuestas votadas oportunamente”.

En lo que respecta al Fondo para el Progreso, consideraron que hubo un error en la imputación 2020: se incluyeron 81 millones de pesos, pero debieron ser 42,4 millones más para cumplir con lo establecido en el artículo 246 de la Carta Orgánica Municipal.

Al objetar el destino del FODEMEEP (fondo para hacer mantenimiento y mejoras en las escuelas públicas), reiteraron que debiera ser una cuenta especial –lo mismo pidieron el año anterior- para que no se mezcle con otros fondos y no surjan dudas sobre la disponibilidad de los mismos. Además, quedaron 3,84 millones de pesos pendientes de ejecutar o invertir.

En los tres casos, criticaron que no se hayan utilizado los fondos de que se disponía para hacer los proyectos pedidos por los vecinos o poner en condiciones las escuelas, donde se pudo aprovechar que estaban cerradas para hacer refacciones.

“Considerando los niveles de inflación, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo del dinero, resulta inapropiado no haber cumplido con dicho mandato popular si, realmente, es que el dinero estaba disponible”, sostienen. Y se preguntan: “¿Existirán, efectivamente, dichos fondos disponibles en la Cuenta General?”.

Finalmente, puntualizaron que en el monto de cheques emitidos en el Ejercicio 2020 hay una diferencia de 11 millones de pesos entre lo que el Ejecutivo dice que es la deuda exigible y lo que surge de las conciliaciones bancarias.

Al momento de la votación del proyecto estuvieron el secretario de Coordinación General y Hacienda, Alejandro Chalub, y los auxiliares contables de su cartera, Melisa Offman y Federico Antonutti.

30-07-2021