Secuestraron vacas que habría vendido Magliano.

Santiago del Estero. La Justicia secuestró en el establecimiento ganadero La Galesa, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo, 240 vacas que habían sido denunciadas como robadas por los dueños de Haciendas San Eugenio S.A., con sede en CABA. El campo es del senador tucumano José Alperovich.

La Justicia debe determinar por qué esos animales estaban en La Galesa. Daniel Alperovich, hijo del político tucumano, firma un comunicado que dice: “El allanamiento en la finca se produjo por una denuncia penal contra Luis Magliano, propietario de Oleos del Centro, empresa dedicada al pastoreo de ganado. Nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda con ganado. Todo documentado y registrado por el SENASA. Evidentemente fuimos estafados”.

Y añade: “La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado no era propiedad de Magliano. Los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quiénes son sus propietarios. Estamos recolectando toda la documentación para aportar a la Justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.

Este giro en la causa compromete más la situación del ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.

El abogado santiagueño César Turk, en representación de las firmas damnificadas, fue quien denunció la “desaparición” de los animales: 2.108 de San Eugenio SA; 1.134 de 38 S.A. y 288 de El Tránsito SA.

Consultado por el tema, Turk agregó que “el señor Magliano se apoderó indebidamente de otros 1.055 animales de la empresa La Permanencia SA. La situación de este señor es muy complicada, está imputado de ‘desbaratamiento de los derechos acordados en concurso ideal’ y ‘abigeato calificado en concurso real’, dos delitos que no son excarcelables”.

La empresa de Magliano, Oleos del Centro, llegó a tener 18 mil cabezas de ganado en sus campos de alquiler de las localidades de Campo Gallo y Weisburd. Por ese motivo la causa está radicada en la provincia de Santiago del Estero.

Turk también puso en sospecha la actuación de la fiscal actuante, María Alejandra Holgado. Según sus declaraciones, habían dado las coordenadas de dónde estaban los animales, en un campo de Pozo Hondo, pero la fiscal no hizo nada para buscarlos. El abogado de las firmas presuntamente estafadas por Magliano disparó: “Está denunciada por encubrimiento de lavado de activos y sospechamos que acá demoró la investigación tres semanas bajo el amparo del fiscal general Luis Alberto de la Rúa”.

Magliano estuvo prófugo 11 días y se entregó a la Justicia santiagueña acompañado por el abogado Guillermo Ruíz Alvelda. Se negó a declarar y presentó un escrito donde sostiene que los animales denunciados como robados, en realidad le fueron entregados como parte de pago por sus servicios de “engorde y hotelería”.

En una nota con Canal 10 de Córdoba, Turk dijo que Magliano no pudo hacer desaparecer tantos animales solo, ya que hay guías de porte y marcas de los animales. Por ese motivo, no descartó complicidad de funcionarios de SENASA y de la Policía. “Era en época de pandemia, en época en que no se podía circular libremente, y llama la atención que haya podido trasladar más de 3.500 cabezas de ganado por las rutas de Santiago del Estero en tanta cantidad de camiones, en tan poco tiempo”. El abogado afirmó que fueron necesarios 100 camiones jaula dobles.

14-04-2021