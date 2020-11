Egresaron 846 gendarmes en la Escuela de Suboficiales.

Jesús María. El Jefe del Comando de Región III de Gendarmería Nacional, Cte. Gral. Aníbal Alejandro Astorga, presidió el acto de egreso de la Promoción LXI del Curso Básico de Formación de Suboficiales y del III Curso de Formación Básica de Suboficiales del Escalafón General Especialidad Auxiliar Operativo de la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl R. Cuello.

Astorga fue recibido por el director del instituto de formación de Bº Los Nogales, Cte. My. Darío Luis Pellerano, a quien acompañaron el Jefe de la Agrupación XX Córdoba, Cte. My. Roberto Carlos Schmidt, y el Jefe del Destacamento Móvil 3 Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta, Cte. My. Antonio Leguizamón.

En el actual contexto de pandemia y atendiendo los protocolos sanitarios vigentes, la ceremonia se desarrolló sin la presencia de familiares, amigos ni invitados especiales de los egresados. No obstante, fue transmitida en vivo y en directo por los canales oficiales de comunicación de la institución y por Canal Coop.

Egresaron 846 aspirantes del Curso Básico de Formación de Suboficiales del Escalafón General Especialidad Seguridad, Aptitud Técnico Superior Universitario en Seguridad Publica y Ciudadana con sus diferentes orientaciones: Administración Pública, Investigación Criminal, Criminalística, Gestión de las Comunicaciones y Seguridad Vial, como así también Aspirantes del Curso Básico de Formación de Suboficiales del Escalafón General Especialidad Auxiliar Operativo, Aptitud Seguridad Publica y Aptitud Operaciones Montadas.

28-11-2020