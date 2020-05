El intendente Luis Picat saludó a enfermeras y enfermeros.

Jesús María. El intendente Luis Picat saludó a los enfermeros y enfermeras en su Día Internacional. Lo hizo personalmente, en algunos centros de salud, y a través de las redes. En su cuenta personal de Facebook puso: “Hoy, más que nunca, quiero agradecerles por el compromiso y la vocación con el que desempeñan su labor, cuidando la salud de cada uno de nosotros”.

En todo el país.

Dirigentes de distintos sectores políticos destacaron la labor de los trabajadores de la salud ante la pandemia del Coronavirus.

A la lista de políticos que reconocieron la labor de los enfermeros y enfermeras se sumaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud); los diputados nacionales Sergio Massa (Frente de Todos), Mario Negri (Juntos por el Cambio) y Nicolás del Caño (FIT), entre otros.

El ministro de Salud, Ginés González García, deseó: “Feliz día a las enfermeras y enfermeros. Para reivindicar el esfuerzo y dedicación en el trabajo diario, desde el Ministerio de Salud de la Nación creamos la Dirección de Enfermería por primera vez en la historia”.

Por su parte, Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, ex ministra de Salud y ex titular del Pami, afirmó: “Los enfermeros y enfermeras son nuestros héroes, sobre todo en este momento donde están en la primera línea cuidándonos, a todos ellos gracias, por su dedicación y profesionalismo. He presentado un proyecto que considera la formación de la enfermería como un recurso prioritario”.

12-05-2020