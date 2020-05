Los primeros voluntarios ya trabajan en el Hospital Vicente Agüero.

Jesús María. Los primeros voluntarios de la zona comenzaron a trabajar en el Hospital Regional Vicente Agüero, acompañados por el COE Regional, quien tuvo a cargo la asignación de roles y el acompañamiento inicial.

La mayoría de los voluntarios supieron de la convocatoria realizada por la Provincia a través de Internet.

Tal el caso de Lucio Alberto Miño, paramédico, asistente sanitario, bombero y rescatistas a nivel internacional en carreras de auto, quien no dudó en inscribirse: “Esto es algo que hago por mí y mi familia, por mis padres y mis hijos; es la vocación de servicio…”.

Lucio tiene tiempo disponible. “Hoy no tengo trabajo porque me dedico a la asistencia en carreras de automovilismo a nivel nacional e internacional y está todo parado; cuando ví la convocatoria me nació del alma; me gusta ayudar a la gente y tengo claro que de esto salimos entre todos”, comenta.

Como voluntario, está a disposición del COE Regional, a cargo de una de las ambulancias del Hospital Regional Vicente Agüero. “Algunos días tenemos guardias fijas”, dice con una mezcla de satisfacción y orgullo.

Antes de empezar a trabajar participó de las capacitaciones organizadas por el COE Regional: “Nos explicaron el tema de los trajes especiales contra el COVID-19 y, como estamos en el tema, ya conocemos todas las otras recomendaciones, más allá de algunas cosas puntuales que debimos aprender porque nunca habíamos luchado contra este virus”.

En efecto, el COE Regional preparó a todos los voluntarios en el uso de equipos de protección personal, pero también en el funcionamiento del sistema Prehospitalario y Hospitalario de la zona, las responsabilidades que le competen al Centro y las normas de bioseguridad a seguir.

Además, les hizo conocer sus obligaciones y los dio de alta en un Seguro por cualquier inconveniente que pudieran tener.

Paola Matorra es salteña. Vino a nuestra zona en busca de trabajo y la sorprendió la cuarentena. “Como no estaba haciendo nada me anoté para voluntaria y así ayudar en todo esto que está pasando”, comenta.

Paola es enfermera profesional y el COE la destinó como refuerzo del plantel de la Farmacia pública. Algunos días trabaja para la Municipalidad, de 8 a 12, y otros en el Hospital, de 7 a 13.

Ella tiene experiencia laboral: “Había trabajado como enfermera y cuidadora domiciliaria e hice la concurrencia durante un año en el hospital público de Salta”.

El Despertador: - ¿No te da temor trabajar en un área donde puede circular COVID?

Paola: - No. Más que nada hay que tener precauciones. En la profesión que elegí siempre hay riesgo de contagiarse algo.



Las tareas que realizan los voluntarios son definidas en el COE teniendo en cuenta las necesidades sociales y sanitarias y se articulan con las áreas de Salud, Desarrollo Social, Defensa Civil y a requerimiento de los distintos municipios del Norte de Córdoba.

El Jefe del COE Regional Jesús María, Dr. Ricardo Zoldano, ponderó la importancia de esta actividad y agradeció el compromiso puesto de manifiesto ante la situación que se está viviendo, como ejemplo para toda la sociedad.

Los nuevos integrantes del COE reforzarán áreas del Hospital para brindar una mejor atención a los pacientes. Cabe recordar que es el único Centro de Salud COVID-19 para 49 localidades de esta vasta región.

Gisella Fonseca ha terminado su carrera de Medicina y supo de la convocatoria a voluntarios a través de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Se inscribió y como tiene domicilio en Jesús María fue destinada al COE Regional.

“Me prepararon especialmente para las Guardias del COVID-19; me enseñaron todos los protocolos de protección, cómo hacer hisopados, la atención a los pacientes positivos”, cuenta entusiasmada.

Es que, “ahora, a todo el personal que viene de otras áreas se le hace el hisopado y cada 15 días se repiten en el personal de salud. Y también tenemos protocolos para las personas con posibilidades de que sean contagiadas, ya que la seguridad es diferente”.

En el Hospital, los pacientes entran por dos guardias y se van derivando, según su sintomatología, por corredores seguros.

Gisella “quería hacer algo desde lo que sabía y estaba preparada. Sentía que era el momento. Decidí hacerlo como parte de práctica y para poder colaborar”.

Los profesionales convocados en esta primera etapa tendrán un rol trascendental al momento que se pase a la fase de mitigación, por lo que era necesaria una rápida integración con el personal de salud de la planta permanente del Vicente Agüero.

Algunos, como Lucio, Paola y Gisella, trabajan en el área de salud, pero también hay voluntarios que lo harán en áreas técnicas, de logística y de apoyo. De hecho, el COE también destinó al Hospital Regional un par de Analistas de Sistemas.

Todas las personas interesadas en incorporarse al sistema de voluntariado aún pueden comunicarse con el COE Regional Jesús María o ir al salón Indigo del predio de B° Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María, donde opera, para pedir más información.

05-05-2020