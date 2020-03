“A partir de hoy los controles serán más estrictos”, dijo Frederic.

TELAM. Sabina Frederic, en declaraciones a radio La Red, dijo que el Gobierno Nacional no descarta imponer nuevas medidas en el caso que la población no cumpla con el aislamiento obligatorio y para que eso no ocurra “va a depender del cumplimiento que hagamos todos”.

“La gran mayoría de la población entendió la gravedad de la situación y la importancia de realizar estas acciones que son preventivas”, sostuvo. “Hay una pequeña porción de la población que cree que es inmune y que su vida no está atada a la de los demás”, añadió.

Los controles serán “muchísimos más estrictos” porque el decreto les otorgó a las fuerzas de seguridad la potestad de “detener, retener, abrir causas penales y secuestrar el vehículo, en última instancia”.

“Lo que es importante es que la gente se quede en su casa -insistió-. Hay que prepararse para que pueda durar más tiempo sabiendo que si lo cumplimos bien vamos a salir rápido. Va a depender de lo que hacemos todos para que no se extienda más”.



21-03-2020