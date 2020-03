TELAM. En una entrevista con el diario italiano La Stampa publicada hoy, el Sumo Pontífice expresó que la experiencia que atraviesa el mundo servirá “para recordarle a los hombres de una vez por todas que la humanidad es una única comunidad”.

”Y lo importante y decisiva que es la fraternidad universal; tenemos que pensar que será un poco como después de una guerra”, planteó Jorge Bergoglio, de 83 años, quien ha adoptado dentro del Vaticano las mismas restricciones de circulación que el gobierno italiano, aunque mantiene operativos los servicios de ayuda a personas sin hogar.

”Ya no estará ‘el otro’, sino que estaremos ‘nosotros’, porque sólo podremos salir de esta situación todos juntos”, reflexionó Francisco.

Según el Papa, la humanidad necesitará cuatro “palabras clave” para recuperarse: “Raíces, memoria, hermandad y esperanza”.

”Tendremos que ver una vez más las raíces: los abuelos, los ancianos. Construir una verdadera fraternidad entre nosotros. Hacer memoria de esta difícil experiencia vivida entre todos, todos juntos. Y salir adelante con esperanza, que no desilusiona nunca”, expresó.

En la entrevista, Bergoglio reconoció además que lo “sacudió” y le “dolió” el caso de una anciana a punto de morir que se despidió de su nieta con una videollamada desde el hospital. “Es la necesidad última de tener una mano que tome la tuya; un gesto de compañía final; y muchas enfermeras y enfermeros acompañan este deseo extremo con la oreja, escuchando el dolor de la soledad, tomando la mano”, expresó antes de agradecer el trabajo de los equipos de salud y voluntarios, por quienes pidió en su Misa matutina en la capilla de Casa Santa Marta.

”Para ellos no es fácil gestionar este momento y tantas veces sufren de incomprensión; el personal médico de hospital y las autoridades en este momento son columnas que nos ayudan a seguir adelante y nos defienden en esta crisis”, planteó Bergoglio.

Disposiciones religiosas.

El Vaticano informó que, ante la emergencia del Coronavirus, la Iglesia ofrece la posibilidad de obtener una indulgencia plenaria que, según la Santa Sede, otorga el perdón de los pecados a los fieles católicos infectados con COVID-19.

También estarán alcanzados los trabajadores de la salud, los familiares y todos aquellos que, incluso con oración, los cuidan, según dispuso un decreto de la Penitenciaría Apostólica publicado hoy.

Además, la Penitenciaría afirma en una nota que acompaña al decreto que, por “la gravedad de las circunstancias actuales” y “especialmente en los lugares más afectados por la infección pandémica”, se habilita la posibilidad de impartir “la absolución colectiva”, es decir, a varios fieles juntos, “sin previa confesión individual”, tal como lo requiere en tiempos normales la tradición católica.

20-03-2020