Kulfas: “Habrá muchas inspecciones de precios y clausuras”.

TELAM. En declaraciones a El Destape radio, Kulfas dijo que “hoy es mucho más fuerte la cantidad de agentes que van a salir a fiscalizar y a esto se agregan los convenios con municipios”, ya que “queremos que nadie se pase de vivo y se aprovecha de la angustia que está provocando el Coronavirus”.

Adelantó, además, que la referencia de precios es de principios de mes, con lo que los precios máximos deberán retrotraerse a lo que estaban el 6 de marzo último.

”Si el arroz en un comercio estaba el 6 de marzo a 50 pesos y hoy está a 55, el comercio deberá volver a ofrecer arroz a 50pesos”, explicó.

El funcionario aseguró que “va a haber acciones penales contra quienes lo incumplan y vamos a fortalecer la acción de inspección con más cantidad de agentes”.

”Queremos que nadie se pase de vivo y se aproveche de la necesidad y la angustia de la gente”, por eso “estamos pidiendo que hagan el negocio que hacían usualmente; no les pedimos que no hagan negocio y no ganan plata”.

Kulfas remarcó que “esta situación requiere creatividad y aprendizaje, estamos viendo la situación de los otros países y las medidas tomadas han sido contundentes, pero no serán las únicas, habrá que incorporar nuevas y modificar algunas que ya están”.

En ese sentido el ministro informó que el Gobierno se encuentra “evaluando acciones para los monotributistas”.

Por otra parte, indicó, “entendemos que hay liquidez en los bancos que pueda expandir el financiamiento e inyectar liquidez en el sistema productivo”.

19-03-2020