A cinco años del 15-F: “Estamos un poco más alerta que antes, pero falta mucho”.

Jesús María. Estamos un poco más alertas que antes, hay más medios, hay estaciones meteorológicas que hemos hecho colocar.

Logramos que haya cuatro en la subcuenca del río Ascochinga, otras cuatro en la de Santa Catalina y una de nivel de río en el centro de Jesús María. Se sumaron tres estaciones Alert que no teníamos antes del 15-F.

Veo que Defensa Civil trabaja, pero lento. No tiene los controles necesarios para hacer la prevención completa. No hay una mesa de control general o un lugar donde se nuclee toda la información. Los datos que hay no están centralizados.

Como sociedad avanzamos en el cambio de mentalidad: queremos conocer más la problemática y buscamos más respuesta. Eso está bueno pero, si el Estado no tiene una coordinación, la comunidad piensa que lo que se hace ahora es lo máximo. Y no es así.

Hay buenas intenciones, ganas de querer hacer, pero no se llega por falta de personal, de conocimiento, de capacitación.

Hoy no hay un mapa de riesgos de la ciudad.

No tenemos los diques que se proyectaron en su momento en la cuenca media-alta. No se habló nunca más del tema.

¿Los microembalses? No sabemos si tienen la capacidad operativa para frenar un gran volumen de agua. Sabemos que funcionan desde la parte agronómica, pero no como obra civil.

Creo que faltan más estaciones Alert para mediciones de lluvia a tiempo real.

Falta una central de control porque somos una ciudad de alto riesgo.

Falta que Defensa Civil se desarrolle como tal y no como un anexo de la GUM.

Y falta que los políticos dejen de mentir.

Rafael Di Marco.

Técnico en meteorología. Papá de Mariana Di Marco, fallecida el 15 de febrero de 2015.

21-02-2020