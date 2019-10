Jeremías Sanz: "Yo no maté a mi madre"

Jeremías Sanz (23), el acusado de haber asesinado a su madre María Eugenia Cadamuro de dos escopetazos, en marzo de 2017, declaró por primera vez en la audiencia de inicio del juicio y negó ser el autor del crimen.



"Niego el hecho que se me atribuye, yo no maté a mi madre, y gracias a mi defensa he tomado conocimiento de la cantidad de barbaridades y mentiras", fueron las palabras textuales del joven.



El proceso comenzó este martes en la Cámara 8ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba, con jurado popular.

Sanz llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género.

Apenas comenzada la audiencia, el fiscal de Cámara Hugo Almirón, sostuvo que "hay elementos más que suficientes para comprobar la culpabilidad de Jeremías".



Antes de declarar, el hijo de "Maru" fue interrogado sobre cuestiones personales. Dijo, entre otras cosas, que es consumidor de "drogas pesadas" pero que no se considera un adicto. Al mismo tiempo, afirmó que su mamá también consumía estupefacientes y la acusó de ser quien le hizo probar "marihuana" por primera vez cuando era adolescente.

Contó además que en la cárcel está cursando una diplomatura en Agroindustria y forma parte de un emprendimiento de huerta junto a otros presos.

Después de la declaración de Jeremías, fue el turno del interrogatorio al viudo de la víctima, Pedro García, quien es querellante en la causa y lo representa el Dr. Luis Juez.



Su testimonio versó sobre la mala relación que había entre María Eugenia con su hermana Mabel Cadamuro y con su propio hijo, mayormente por motivos económicos. También se refirió a los episodios de violencia y amenazas que había sufrido "Maru" por parte de Jeremías.

El juicio seguirá en curso durante esta semana y si Sanz es hallado culpable podría recibir la pena prisión perpetua.