Un productor asociado a una cooperativa ingresó el primer lote de trigo de la campaña 2026/2027

Córdoba. Como cada año, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto con la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Federación Argentina de la Industria Molinera, impulsaron la convocatoria que marca el inicio de una nueva campaña triguera.

Cristian Scalvenzi, de Arje S.A., con sede en Cañada de Luque, cumplió con los requisitos del certamen e ingresó el primer lote de trigo al Molino Florencia, ubicado en Ferreyra.

Ya hubo algunas recolecciones en el Norte argentino, pero con la llegada y certificación oficial de este primer lote de la campaña 2026/27, comenzó de manera simbólica un nuevo ciclo triguero.

El lote del cereal corresponde a la variedad RGT Quiriko, de trigo pan. Fue sembrado el 12 de abril y cosechado el 21 de octubre pasado, sobre una superficie de 31,5 hectáreas.

Integrante de la Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz, asociada a la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.), Arje S.A. se convirtió en protagonista del inicio de la campaña 2026/2027.

El lote será rematado el 2 de noviembre, a las 12, en el evento final que se realizará en la sede de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, en el cual las industrias molineras pagan un precio por tonelada muy superior al valor de mercado general, con un carácter simbólico y competitivo.

Los fondos o la diferencia generada en la subasta se destinan a entidades de bien público, hospitales o instituciones de beneficencia vinculadas a la comunidad.

Premia el esfuerzo tecnológico, la sanidad, el manejo del cultivo y la logística del productor o la cooperativa que logra cosechar y entregar el grano con los estándares de calidad exigidos antes que el resto del país.

28-10-2026