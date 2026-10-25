Nuevas herramientas digitales para potenciar emprendimientos turísticos en el mundo digital

AIGER junto a los cuatro municipios que la integran y la Escuela Regional de Turismo, Cultura y Gastronomía ofrecerán una capacitación práctica en inteligencia artificial, diseño y producción audiovisual para potenciar lo turístico.
25 de octubre de 2026

Jesús María. La Agencia Intermunicipal de Gestión Regional (AIGER) junto a las Universidades Populares de las cuatro municipalidades que la integran y la Escuela Regional de Turismo, Gastronomía y Cultura, organizó cuatro encuentros presenciales, en el NIDO de La Costanera de esta ciudad.

Este taller, titulado “Herramientas digitales aplicadas al turismo. De la idea a la publicación: contenidos que muestran, posicionan y venden experiencias”, será los martes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 14 a 17, totalizando una duración de 16 horas.

Contará con certificación de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La propuesta está destinada a emprendedores, prestadores de alojamiento, gastronómicos, guías, productores de experiencias, a integrantes de espacios culturales y personas interesadas en mejorar la promoción digital de sus servicios y proyectos.

Durante los cuatro encuentros, los participantes aprenderán a crear contenidos y fortalecer la comunicación digital de sus propuestas turísticas a través de distintas herramientas:

  • Inteligencia artificial: generación de ideas, redacción de textos y planificación de publicaciones.
  • Diseño con Canva: creación de publicaciones, historias, flyers y materiales promocionales.
  • Producción audiovisual: grabación y edición de reels y videos cortos con el celular y CapCut.
  • Comunicación y comercialización digital: estrategias para mejorar la presencia en Instagram, Google y WhatsApp Business, generar consultas y ampliar las oportunidades de venta.

La capacitación tendrá un enfoque práctico, donde cada participante trabajará sobre su propio emprendimiento y desarrollará contenidos que podrá aplicar de manera inmediata.

Se recomienda asistir con teléfono celular y, de ser posible, computadora o tablet, además de fotografías, videos e información del emprendimiento.

Las personas interesadas podrán completar el formulario de preinscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/TPYsYamep1iNuu3R8

25-10-2026

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