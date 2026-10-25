Un aprehendido y dos motociclistas lesionados: el saldo del fin de semana

Toda la zona. Las actuaciones policiales del fin de semana dejaron un saldo de un aprehendido y dos motociclistas lesionados.

El sábado a la madrugada, personal policial intervino en una riña protagonizada por varias personas en B° Sierras y Parque de la ciudad de Jesús María.

Al arribar al lugar, un grupo de personas comenzó a arrojarles elementos contundentes a los efectivos, ocasionando importantes daños en el parabrisas, luneta, vidrios laterales y faros de un móvil policial. Ante esta situación, se desplegó un operativo con la colaboración de distintas unidades policiales, logrando dispersar a los presentes y proceder a la aprehensión de un hombre de 20 años.

Dos motociclistas lesionados.

En horas de la noche, sobre la Calle 172 de Colonia Caroya se registró un accidente de tránsito entre un Renault Logan conducido por una mujer de 53 años y una motocicleta Keller 150 cc guiada por un hombre de 28 años.

El motociclista resultó con un traumatismo en su rodilla izquierda, siendo asistido en el lugar por un servicio de emergencias médicas.

En la madrugada del domingo, en la intersección de Cleto Peña y Tucumán, de Jesús María, un joven de 21 años que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc resultó lesionado tras ser colisionado por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar. Intervino un servicio de emergencias médicas, que le diagnosticó fractura de clavícula y dispuso su traslado al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor atención.

25-10-2026