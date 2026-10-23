Se juegan las Semifinales de la Copa Oro

Se juegan las Semifinales de la Copa OroDEPORTE23 de octubre de 2026
Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
Toda la zona. Este sábado se juegan en las canchas de los clubes de Villa del Totoral las Semifinales de la Copa Oro del Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”.
Los partidos serán a partir de las 14, según la siguiente programación:
En cancha de Independiente:
En cancha de Colón:
23-10-2026