Se juegan las Semifinales de la Copa Oro

Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
DEPORTE23 de octubre de 2026

Toda la zona. Este sábado se juegan en las canchas de los clubes de Villa del Totoral las Semifinales de la Copa Oro del Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”.

Los partidos serán a partir de las 14, según la siguiente programación:

 

En cancha de Independiente:

  • Séptima, a las 14. Sarmiento vs Quirquinchos Verdes
  • Sexta, a las 15. Juventud Sportiva vs Salsipuedes
  • Octava, a las 16:10. Alianza vs Los Halcones
  • Quinta, a las 17:10. Sarmiento vs Los Halcones
  • Cuarta, a las 18:30. Sarmiento vs Los Halcones 

En cancha de Colón:

  • Séptima, a las 14. Dep. Colón vs Los Halcones
  • Sexta, a las 15. Dep. Colón vs Quilmes
  • Quinta, a las 16:10. Dep. Colón vs Quirquinchos Verdes
  • Octava, a las 17:20. Juventud Sportiva vs Quirquinchos Verdes
  • Cuarta, a las 18:30. Juventud Sportiva vs Quilmes

23-10-2026

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Copa de Oro

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