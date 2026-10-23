Se juegan las Semifinales de la Copa Oro

Toda la zona. Este sábado se juegan en las canchas de los clubes de Villa del Totoral las Semifinales de la Copa Oro del Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”.

Los partidos serán a partir de las 14, según la siguiente programación:

En cancha de Independiente:

Séptima, a las 14. Sarmiento vs Quirquinchos Verdes

Sexta, a las 15. Juventud Sportiva vs Salsipuedes

Octava, a las 16:10. Alianza vs Los Halcones

Quinta, a las 17:10. Sarmiento vs Los Halcones

Cuarta, a las 18:30. Sarmiento vs Los Halcones

En cancha de Colón:

Séptima, a las 14. Dep. Colón vs Los Halcones

Sexta, a las 15. Dep. Colón vs Quilmes

Quinta, a las 16:10. Dep. Colón vs Quirquinchos Verdes

Octava, a las 17:20. Juventud Sportiva vs Quirquinchos Verdes

Cuarta, a las 18:30. Juventud Sportiva vs Quilmes

23-10-2026