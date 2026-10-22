Hubo tres heridos en dos hechos de tránsitos, dos de ellos de gravedad

Toda la zona. Este miércoles, tres personas resultaron lesionadas en hechos de tránsito ocurridos en la zona.

El más grave fue alrededor de las 21, en Calle 136, entre las calles 18 y 22, de Colonia Caroya, donde chocaron una motocicleta Suzuki 125 cc, conducida por un hombre de 33 años, acompañado por su hijo de 14, y un Renault 9, en el que iba un hombre de 35 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha, mientras que el adolescente presentó traumatismos de cráneo y cadera.

Media hora antes, en la intersección de calles Balcarce e Independencia, de Jesús María, una mujer de 52 años que circulaba en bicicleta habría sufrido una descompensación, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar fue asistida por un servicio de emergencias, que le diagnosticó traumatismo facial.

En ambos hechos, los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María.

En tanto, este jueves se registró un choque entre dos automóviles, sin lesionados.

Fue durante la mañana, en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la calle Chubut, de Jesús María.

Los vehículos involucrados fueron una Renault Kangoo y un Chevrolet Spin. Dos mujeres que viajaban como acompañantes en uno de los rodados fueron asistidas por un servicio de emergencias debido a una crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado hospitalario. El siniestro ocasionó, únicamente, daños materiales.

Secuestraron ocho motos más durante controles preventivos

Fue en el marco de los operativos preventivos de seguridad realizados en Jesús María y Colonia Caroya, durante el miércoles. Se suman a otras ocho que habían sido secuestradas días atrás.

El personal policial llevó a cabo controles vehiculares en distintos sectores de ambas localidades y en los procedimientos detectó infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba. Los rodados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, labrándose las actuaciones de rigor.

22-10-2026