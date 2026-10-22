Jesús María revive la identidad de los pueblos que crecieron a la vera del ferrocarril

Jesús María. La Municipalidad invita a la presentación de “Turismo y patrimonio ferroviario en el Norte cordobés”, de Sebastián Guma, un libro que recupera la historia ferroviaria de toda la región a través de un itinerario cultural que conecta patrimonio, identidad y turismo.

El proyecto plantea un recorrido entre las estaciones General Paz y Sarmiento, pertenecientes al ramal del Ferrocarril General Belgrano, cuyo trazado corre paralelo al histórico Camino Real al Alto Perú.

A través de un diagnóstico, la obra analiza elementos ferroviarios en desuso, desaprovechados o desorganizados en las localidades relevadas para resignificarlos como recursos patrimoniales.

Incluso, propone recorridos viables que fortalezcan los vínculos entre las comunidades e impulsen el turismo en la región.

La actividad es este viernes, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi, ubicado en Ing. Olmos 454, con entrada libre y gratuita.

22-10-2026