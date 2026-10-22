Vuelve el baile más inclusivo de Jesús María

Se juegan las Semifinales de la Copa OroDEPORTE23 de octubre de 2026
Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
Jesús María. Este sábado, Jager Night abre sus puertas de 18 a 21para una nueva edición del baile destinado a personas con discapacidad, una propuesta que ya es parte de la comunidad y que promueve la inclusión a través de la música, la alegría y el encuentro.
Organizado por Mujeres Construyendo Futuro, este espacio demuestra que todos tenemos derecho a disfrutar, compartir y vivir una noche a pura diversión.
La fiesta promete música, baile y muchas sonrisas. Porque la inclusión también se construye creando oportunidades para disfrutar juntos.
La entrada será libre y es obligatorio asistir con un acompañante adulto. Jager Night está en Córdoba 22.
22-10-2026