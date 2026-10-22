Vuelve el baile más inclusivo de Jesús María

Jesús María. Este sábado, Jager Night abre sus puertas de 18 a 21para una nueva edición del baile destinado a personas con discapacidad, una propuesta que ya es parte de la comunidad y que promueve la inclusión a través de la música, la alegría y el encuentro.

Organizado por Mujeres Construyendo Futuro, este espacio demuestra que todos tenemos derecho a disfrutar, compartir y vivir una noche a pura diversión.

La fiesta promete música, baile y muchas sonrisas. Porque la inclusión también se construye creando oportunidades para disfrutar juntos.

La entrada será libre y es obligatorio asistir con un acompañante adulto. Jager Night está en Córdoba 22.

22-10-2026