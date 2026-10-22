Jesús María formó a 180 jóvenes como agentes de prevención en entornos digitales

Jesús María. La Municipalidad llevó adelante la 5ª Jornada Intercolegial de Educación Sexual Integral (ESI) y Prevención de la Violencia de Género, bajo la consigna “Aportes de la ESI en tiempos de pantallas”.

La actividad se desarrolló en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba, en Estación Juárez Celman, con la participación de 180 estudiantes de cinco instituciones educativas públicas de Nivel Secundario de la ciudad.

Durante la jornada, los jóvenes participaron de talleres sobre ciudadanía digital, convivencia escolar, masculinidades y cuidado temprano. Además, recorrieron stands con propuestas educativas, sanitarias y comunitarias de la UNC y distintas áreas municipales.

El encuentro marcó el cierre de un trayecto de formación desarrollado en las escuelas, organizado en cuatro módulos: cuidado, bienestar y prevención; salud mental, consumos y mitos; inteligencia artificial y uso responsable de Notabu; y comunicación y acompañamiento entre pares.

Los 180 estudiantes recibieron certificados de la primera cohorte de “Agentes Notabu: Prevención Comunitaria entre Pares con Soporte de Inteligencia Artificial”, con herramientas para reconocer situaciones de riesgo, promover vínculos respetuosos y orientar a otros jóvenes en la búsqueda de información confiable.

Al cierre de la jornada, el intendente Federico Zárate y Marcelo Conrero, prorrector de Desarrollo Territorial y referente del Campus Norte de la UNC, firmaron un convenio para dar continuidad a Notabu y desarrollar nuevas capacitaciones, talleres y espacios de prevención abiertos a la comunidad.

Notabu es un asistente virtual que combina innovación tecnológica y trabajo territorial para fortalecer las redes de cuidado de las juventudes.

22-10-2026