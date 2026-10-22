Funcionarios de La Rioja hablarán sobre la Ruta de los Caudillos en Los Llanos

Sinsacate. Este sábado, a las 11, se realiza la quinta Conferencia del ciclo “Bicentenario del levantamiento federal contra el gobierno de Rivadavia”, en el marco de los 80 años del Museo Nacional de la Posta de Sinsacate.

En la ocasión, estará la museóloga Ana Mercado Luna, junto a su equipo de Patrimonio y Museos de La Rioja, para contar sobre la Ruta de los Caudillos en Los Llanos.

Este circuito turístico e histórico está ubicado al Sur de la capital de la provincia, en la región de Los Llanos, que recorre los escenarios de las luchas federales y la vida de máximos líderes del siglo XIX: Facundo Quiroga, El Chacho Peñaloza y Felipe Varela.

Incluye las localidades de Patquía, Malanzán, San Antonio, Tama y El Portezuelo y Chepes, en algunas de las cuales se conservan las casas natales de los caudillos.

La entrada es libre y gratuita y se hace entrega de certificado de asistencia.

22-10-2026