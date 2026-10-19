Encontraron en Colonia Caroya a un hombre que era intensamente buscado

Colonia Caroya. Aproximadamente a las 10, personal policial tomó conocimiento de la desaparición de Miguel Ángel Mejías, de 81 años. Según lo informado por su hijo, había sido visto por última vez el viernes 16 al mediodía, en su domicilio ubicado en Calle 46 al 1800.

Tras radicarse la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda. En el operativo participaron alrededor de 60 efectivos de distintas especialidades, junto con personal de la Departamental Colón, DUAR, Canes, Departamento de Vigilancia Aérea No Tripulada (VANT) – Drones, Bomberos Voluntarios, Guardia Local y Defensa Civil.

A las 16:15, aproximadamente, el hombre fue encontrado en Calle 132, entre las calles 14 y 18, a unos 2.000 m de su domicilio.

En el lugar recibió asistencia médica y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

Posteriormente, fue trasladado para cumplimentar los trámites correspondientes.

El operativo fue fiscalizado por el fiscal de Instrucción, Dr. Guillermo Monti, la prosecretaria, Dra. Silvana Cisterna, y el director de la Unidad Regional Departamental Colón, Crio. Insp. Lic. José Vega.

19-10-2026