La Municipalidad de Colonia Caroya adjudicará 67 terrenos a familias caroyenses

Colonia Caroya. La Intendente Paola Nanini y su secretaria de Obras Públicas, Arq. Luisina Campana, anunciaron este lunes la implementación de una nueva edición del programa municipal Terra Nostra.

Del total de terrenos que posee el Banco Municipal de Inmuebles, 67 serán adjudicados a familias de Colonia Caroya con necesidad habitacional, quienes podrán pagarlos de contado o financiados, a un valor un 60 por ciento menor al del mercado inmobiliario.

“El programa Terra Nostra nace de la convicción de que el acceso a la tierra no puede ser solo un sueño, sino una realidad para quienes buscan progresar con su trabajo y esfuerzo”, remarcó la Intendente, y destacó la importancia de impulsar políticas públicas que brinden oportunidades de acceso a la tierra y acompañen el crecimiento de las familias de Colonia Caroya.

Las inscripciones para ser parte del padrón se habilitaron este lunes y permanecerán abiertas hasta el lunes 9 de noviembre a través de https://municcdigi.coloniacaroya.gov.ar/

En ese portal, el vecino deberá registrarse para, luego, completar el formulario.

Requisitos.

Se solicita el DNI del solicitante y grupo familiar, informe negativo de dominio, documentación laboral y de ingresos.

Los postulantes deben tener más de 18 años, con residencia mínima de dos años en la ciudad, acreditar que no tienen ningún inmueble a su nombre -ni de los integrantes del grupo familiar-.

En caso que sea copropiedad, usufructo u otros derechos sobre inmuebles, quedan sujetos a evaluación según la documentación presentada.

El padrón se dividirá en dos grupos:

En el I se incluirá a quienes tengan ingresos familiares no menores al valor de seis Salarios Mínimo, Vital y Móvil (2.347.200 pesos).

En el grupo II estarán quienes tengan ingresos no menores al valor de cuatro Salarios Mínimo, Vital y Móvil (1.564.800 pesos).

En el proceso de inscripción en la web, el solicitante podrá optar por la forma de pago del terreno:

De contado.

Entregando el 50 por ciento del valor del sitio y el saldo en seis cuotas.

Entregando el 30 por ciento del valor del sitio y el saldo en 12 cuotas.

Entregando el 30 por ciento del valor del sitio y el saldo en 24 cuotas.

La adjudicación de los lotes se hará primero a quienes opten por el pago de contado y el remanente se sorteará.

Cabe añadir que en estos terrenos sólo se podrán hacer viviendas para habitar en forma permanente y que hay un plazo para comenzar a construirlas.

19-10-2026