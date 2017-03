La ley de bosques será debatida en el interior.

Córdoba. El debate sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de Córdoba se retomó el mes pasado en la Legislatura provincial.

El bloque Cambiemos (UCR, Frente Cívico y PRO) exigió al gobierno a que “convoque a un nuevo proceso participativo ciudadano a los fines de consensuar entre todos los actores” la nueva normativa.

“La discusión se ha tornado abstracta debido a que hasta el día de la fecha no se ha presentado en público la representación cartográfica (Mapa), que es la esencia misma de cualquier iniciativa de OTBN; sin la confección y análisis de mapas territoriales confiables y legitimados por todos los actores implicados, es invalido cualquier proyecto”, expresó un documento emitido por Cambiemos.

El vocero oficialista en lo que refiere a la ley es Carlos Presas: “Nosotros le hemos pedido al Ministro de Ambiente de la Nación, al Rabino Bergmann, -estuvo la semana pasada en Córdoba- que evalúe la herramienta que le envió nuestro gobierno y nos diga si con eso es posible que construyamos un nuevo mapa”.

La “herramienta” es un programa hecho por técnicos, el INTA, las universidades, los sectores próximos a los ministerios de Agricultura y de Ambiente de Córdoba.

“Independientemente de eso, la comisión va a seguir saliendo al interior de Córdoba, a partir de la semana próxima, a recorrer todos los departamentos que involucra esto”, adelantó el Legislador.

También reiteró que quieren lograr un proyecto consensuado en la Legislatura: “Nosotros, a pesar de tener 40 votos, no lo vamos a sacar solos. No sería prudente y, además, no corresponde”.

En cuanto al Mapa que exige la oposición, reconoció: “Estamos tratando que la gente entienda que hay que cambiarlo. Se venció en 2015 y por ley nacional hay que modificarlo, replantearlo, y ya estamos con dos años de atraso. Por lo tanto, estamos a la espera de que nos digan si nuestra herramienta es válida. Con ella se puede pintar el nuevo Mapa sin ningún tipo de problema porque permite, por ejemplo, (…) repartir un campo de 100 has en mil fotos, mientras que hasta ahora se podían tomar fotos de 25 has. A mí me parece que eso nos va a dar una resolución muy importante para la toma de decisiones en la zona donde está el bosque nativo”.

Presas justificó la necesidad de visitar el interior porque (…) “los que viven en el bosque quieren que les demos la posibilidad de seguir viviendo ahí, producir para seguir ahí. Si no, terminamos abandonando el bosque y la idea es que lo cuidemos, pero produciendo”.

Finalmente, sostuvo que al nuevo Mapa “lo vamos a hacer con consenso social, pero también con un consenso en la Legislatura”.

Reforestación.

La Unicameral también tratará, la semana que viene, la nueva ley de forestación.

El objetivo es forestar hasta el 5 por ciento del territorio provincial, o sea, de 300 a 350 mil hectáreas.

Los productores tendrán la obligación de hacerlo y es muy posible que el gobierno les provea las plantas

Quien no reforeste tendrá un 100 por ciento de recargo en el costo del Impuesto Inmobiliario Rural.

16-03-2017