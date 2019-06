Bochas y una parada difícil en su cancha.

Toda la zona. El Torneo Clasificatorio de la Liga Regional Colón ingresa en u-na etapa clave en la definición por el título en Primera División.

Bochas Sport Club, líder invicto, recibirá a Juventud Sportiva. Los de Villa del Totoral, de buena campaña, son jueces del certamen, ya que en la pasada fecha recibieron al segundo, Deportivo Colón, este domingo visitarán al Bochas y, luego, enfrentarán al tercero, Crecer.

Los del Lote XV llegan a la 13ª fecha tras haber vencido 2-0 a Independiente, mientras la Juve cayó 2-1, en lo que fue su segunda derrota en el torneo.

El Verde, verdugo de los totoralenses, recibirá a Juventud Agraria Colón, que tiene entrenadores interinos y sólo registra dos triunfos, pero uno de ellos fue el último fin de semana.

El conjunto que dirige Daniel Cajal ganó los últimos diez cotejos que jugó y dentro de una semana, tendrá el encuentro más esperado, ante Bochas, reeditando la Final Anual 2018.

Crecer, por su parte, silenciosamente sigue ganando y mantiene ese valioso tercer puesto, que le permite soñar con el título. En esta jornada será local de Independiente. Los de Monte Cristo cerrarán el Clasificatorio en su cancha, ante el actual puntero.

Fecha 13

- Crecer vs Independiente

Sábado: Inferiores desde las 13.

Domingo: Femenino a las 12 y Escuela a las 13. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Deportivo Colón vs Juventud Agraria Colón

Sábado: Cuarta a las 11 y Quinta a las 12:30.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 13. Reserva a las 14:15 y Primera a las 16.

- Bochas Sport Club vs Juventud Sportiva

Sábado: Escuela a las 14:30, Séptima a las 15:30 y Sexta a las 16:30.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10 y Femenino a las 12:45. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Jockey Club vs A. A. Falucho

Sábado: Sexta a las 14, Séptima a las 15 y Femenino a las 16.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Alianza Jesús María vs San Cayetano

Sábado: Cuarta a las 14:30, Femenino a las 15:45 y Quinta a las 16:50.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 11. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

- Sportivo Forchieri vs Sportivo Tirolesa

Domingo: Inferiores desde las 9:15 y Femenino a las 15:15. Reserva a las 16:30 y Primera a las 18:30.

- Colón de Villa del Totoral vs San Martín

Sábado: Sexta a las 14, Quinta a las 15 y Cuarta a las 16:20.

Domingo: Resto de Inferiores desde las 10:30 y Femenino a las 12:30. Reserva a las 14 y Primera a las 16.

29-06-2019