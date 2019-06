“No venimos a perpetuarnos en la política, venimos a cumplir nuestro cometido”.

Colonia Caroya. Matías Peralta Cruz es el candidato a Intendente y primer concejal de la lista de Cambiemos para las Elecciones del próximo 7 de julio.

“Hace rato siento la necesidad o el compromiso de que hay que involucrarse, de que hay que dedicarle algo a la ciudad donde uno se crió, donde uno tuvo la posibilidad de educarse, donde uno ha requerido salud; hay que devolverle un poco a la ciudad todo lo que nos ha dado”, dice acerca de las motivaciones por las cuales aceptó este desafío.

“Yo siempre planteé que si había un candidato igual o mejor no había problema, yo trabajaría a la par o al costado -agrega-. Y que había que trabajar en equipo, que es lo que se formó acá. Si bien yo lo estoy liderando o soy el que lo encabeza, lejos estoy de sentirme una persona independiente del resto. Acá trabajamos todos, somos todos iguales y la idea es trabajar igual junto a los vecinos”.

¿La unidad de la UCR con el PRO les da un plus?

Peralta Cruz: - Yo creo que sí. Por eso se planteó desde el principio ir todos juntos porque si no se hace muy difícil. Por eso no estuve de acuerdo con hacer una interna. No es que yo quiero ser candidato a intendente o no ser nada. Yo quiero trabajar para la ciudad, hacer el aporte que pueda, apoyar al que esté en condiciones de liderar. La interna, a la larga, también divide, crea asperezas.

Los ejes de la campaña.

Del total de propuestas que hace Cambiemos al electorado caroyense, Peralta Cruz prioriza dos: “La primera es que vamos a congelar por el término de un año la Tasa a la propiedad, la Tasa comercial y el Impuesto automotor. Creemos que nuestra ciudad no es ajena a la difícil situación que pasa el país. Por eso, este congelamiento será de gran ayuda a todos los vecinos. A esto lo ha tomado muy bien la gente y, a su vez, no incide demasiado en el Presupuesto de la Municipalidad. Esto se ha evaluado de manera muy fina con las personas que se dedican a esto y es muy viable de cumplir”.

La segunda apunta al área de Salud: “Queremos darle el rango de Secretaría. El encargado de Salud necesita tomar decisiones y por ahí está esperando respuesta de superiores. Y es algo que se da sobre la marcha, a veces. Queremos cumplir con algo que hace mucho que se viene prometiendo y no se ha hecho, que es tener Salud 24 horas. A veces, llega la tarde o la noche y no tenemos dónde atendernos, tenemos que ver cómo hacer para llegar a Jesús María o al Hospital de Jesús María, y si bien hay gente que tiene recursos hay muchísima otra que no los tiene. No tenemos transporte público para ir de noche, tomar un remise es muy costoso. Hay que ser responsable y estar al lado del vecino.

¿Por qué apuntan tanto a la parte social?

Peralta Cruz: - Porque creemos que se han hecho obras, que se ha avanzado poco porque hay muchos frentes abiertos y a medio hacer, pero se han descuidado otras áreas que creemos tanto o más importantes que las de obra, como la Salud, la Educación. La Asistencia Social no existe hoy. Hay infinidad de problemas en los que el municipio está ausente. La gente va a una oficina y no la atienden o la hacen esperar tres o cuatro horas cuando va a buscar una ayuda por un problema grave y termina generándose otro problema porque no soluciona el que tiene porque se enoja. Si bien estas áreas no acarrean votos porque no son visibles, creemos que son tan o más importantes que una obra pública. A las obras hay que hacerlas, a lo que está en marcha hay que seguirlo, por supuesto, porque son necesarios las cloacas, los desagües, el pavimento, pero no hay que descuidar estas áreas que involucran a la persona en su integridad.

Definiciones.

“Venimos con otra idea. Esto es un equipo joven con muchísimas ganas, con muchísimo entusiasmo, muy comprometido con la ciudad. Ninguno viene de la política. Si bien tenemos el apoyo de los que han estado

antes, de los ex intendentes y concejales, militantes de toda la vida, nos han dado la posibilidad de que formemos este equipo joven que viene con ideas y propuestas claras. Porque no estamos contaminados con la política. La idea es venir a cumplir con nuestra función dando cada uno lo que puede aportar”.

“Yo le dije a mi equipo: ‘Vamos a hacer una plataforma con propuestas realizables, cumplibles, porque la gente está cansada de promesas que no llegan a ningún lado. Si uno toma el folleto de la campaña anterior, (Brandán) prometió cien viviendas y no se ha hecho ni una, prometió 200 cuadras de adoquinado y creo que ha hecho tres o cuatro ahora porque vienen las Elecciones. La gente no es tonta y lo ve. (...) No puedo prometer lo que sé que no me permite hacer el Presupuesto (…) Después, si llegan recursos de arriba, ojalá podamos pavimentar toda la Colonia, por ejemplo”.

“Creemos que podemos aportarle muchísimo a la ciudad, queremos que crezca Colonia Caroya porque tiene muchísimo potencial tanto a nivel de su gente, de sus vecinos, como a nivel estructural. Vamos a gestionar hasta el hartazgo a la Provincia y la Nación para que nos bajen recursos. Y no solamente

hablamos de obras, sino también de revalorizar y poner en un gran valor a áreas como Salud, Asistencia Social, Ambiente”.

