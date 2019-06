El domingo se correrá el 11° Maratón San Antonio de Padua.

Colonia Caroya. La 11° edición del Maratón San Antonio de Padua se realizará el domingo 23 de junio.

El recorrido de la competencia será por bodegas y viñas de Colonia Caroya (Chacra de Luna, Terra Camiare, Bodega La Caroyense, Bodega Riviesse).

A partir de las 9:30, los deportistas y caminantes podrán inscribirse en un puesto que estará ubicado frente a la Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat.

El costo de la inscripción es de 300 pesos y se realizará control por chip (habrá descuento para personal de Gendarmería Nacional).

También entregarán premios, trofeos y medallas al primer puesto general.

Consultas: Tel. 03525- 461171, de 8 a 13.

Organizan: Municipalidad de Colonia Caroya y Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat.

Competencia

- 3 kilómetros:

Libre / caminantes: A partir de las 11:30.

- 6 kilómetros:

Libre: A partir de las 12.

- 13 kilómetros:

Categorías: Sub 20, Sub 35, Sub 50 y + 51. Largará a las 12:30.

21-06-2019