La Maratón San Antonio de Padua recorrerá bodegas y viñedos caroyenses

Colonia Caroya. Las calles urbanas y rurales de la ciudad serán epicentro este domingo de la 11° edición de la Maratón San Antonio de Padua.

La competencia tendrá tres trayectos diferentes: 13, 6 y 3 kilómetros.

El recorrido incluirá bodegas y viñedos caroyenses.

Desde las 9:30, las personas interesadas en participar podrán anotarse en el puesto que estará ubicado frente a la Parroquia Nuestra Señora de Monserrat, donde se hará la largada.

El costo de inscripción es de 300 pesos, con descuento para personal de Gendarmería Nacional.



Habrá premios, trofeos y medallas al primer puesto general de 2500 pesos.

Competencia

• 13 kilómetros: 12.30 horas.

– Sub 20

– Sub 35

– Sub 50

– + 51



• 6 kilómetros – libre. A partir de las 12 horas.

• 3 kilómetros – libre / caminantes. A partir de las 11:30 horas.