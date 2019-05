Final feliz.

Jesús María. El estudio realizado por la Universidad Católica de Córdoba, que terminó en la redacción del Plan Estratégico Microregional de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate, es otra de las gestiones iniacidas y llevadas a buen puerto por el secretario de Gobierno de Jesús María, César Seculini.

Fue él quien le propuso al Gobierno de la Provincia el pedido de de este trabajo a la Universidad y el ministro de Gobierno, Carlos Massei, le dio todo su a- poyo, que se tradujo en fondos transferidos a las municipalidades de la región para que se encargue el estudio. En total, el aporte provincial fue de 940 mil pesos.

Con este estudio en mano, los intendentes actuales y los que asuman en diciembre próximo tendrán una hoja de ruta sobre la cual trabajr en forma conjunta. Cabe insistir en este concepto: tiene sentido siempre y cuando prime el espíritu de empreder acciones a nivel regional como política de Estado.

Lamentablemente, parece que no todos entienden de la importancia que tiene este Plan. Ciertamente, en el acto donde de hizo su presentación hubo 12 funcionarios de Colonia Caroya, tres de Sinsacate y apenas cuatro de Jesús María: la intendenta Mariana Ispizua, el secretario de gobierno, la secretariade Finanzas y una directora de esta área. Parece que la campaña tapó al bosque.

Tan trascendente fue este encuentro que no se descarta que, a raíz del mismo y ante la sorepresa que causó la apertura del CRES Jesús María -la Nación no está inaugurando más centros de este tipo por motivos presupuestarios-, la Universidad Católica de Córdoba se interesó en sumarse al mismo con varias de sus carreras.

31-05-2016