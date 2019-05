A la comisión de Alianza no le gustó que politicen la situación del club

La asamblea del pasado lunes permitió aclarar varias cuestiones entre dirigentes y socios de Alianza, tras una semana en la que se habló de cierre y quiebra del club por las deudas que no podía afrontar.

Ambas partes se comprometieron a sacar a la institución de la compleja situación económica: los socios pagando la cuota y los dirigentes promoviendo acciones para recaudar.

Uno de cada tres asociados estaba pagando la cuota mensual. Cerca de 400 personas no abonaban.

El Presidente Marcelo Serafini cree que con ese ingreso estable y continuo, los gastos cotidianos se puede afrontar.

La semana para Alianza fue movida. Todo trascendió cuando la Intendente Mariana Ispizua convocó a una conferencia de prensa con urgencia para anunciar que no iba a dejar que Alianza cierre sus puertas ante las versiones que estaban circulando.

Dijo que desde el 2008 hasta la fecha, el estado municipal había aportado casi 5 millones de pesos a la institución.

Por su parte, el Subsecretario de Gobierno, Carlos Mauri, declaró: "es el momento en que el club se declare en quiebra".

Todo lo que se publicó y se dijo en los últimos no cayó bien en la comisión del club, que no imaginaban la mediatización de la situación.

Aunque no quiso polemizar, Serafini se refirió a eso: "Es difícil hablar en esta época electoral porque puede pensarse que uno está de un lado o de otro. Pero en verdad me sorprendió porque no era lo que habíamos conversado, lo que habíamos pactado en la charla con la Dra. Ispizua, que no se iba a hacer política con el club. Seguramente tiene sus razones y podrá explicar por qué salió a dar una conferencia", mencionó en una entrevista a Radio Comunicar.

Y siguió: "Lo que dijo Mauri es lamentable; eso se puede decir en una mesa de café pero no públicamente, es un acto de irresponsabilidad. Se tendrá que hacer cargo de eso. Nos molestó".

Aclaró que desde que él asumió la presidencia, el 1 de junio de 2018, "no recibimos un solo peso de la Municipalidad, pero no es un reclamo porque en la charla pedimos que el municipio no use fondos públicos para un club, igual no quiero entrar en un terreno político, solo queremos que el club funcione".