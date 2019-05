Primer cruce de campaña entre Peralta Cruz y Brandán

El primer cruce de la campaña electoral de Colonia Caroya se dio tras el discurso del pasado jueves del candidato de Cambiemos, Matías Peralta Cruz.

En su alocución, mencionó tres situaciones que quiere "que la sociedad sepa".

"Lo mencionamos ahora y quizás no volvamos a repetirlo porque no vamos a hacer campaña con críticas. Pero hay temas queremos advertir", dijo antes de referirse a los adoquines, al basural y al Parque Urbano "María Rosa Fogliarini de Guyón".

Sobre la fábrica de adoquines declaró: "No sirven para calles, sirven para veredas. La composición no resiste, no aguanta el peso de un vehículo. Las calles adoquinadas se hicieron comprando en empresas de Córdoba. Hay que evaluar si vale la pena mantenerla o no".

Al hablar de los residuos, cuestionó el estado del vertedero de Tronco Pozo: "Hay que tomar una política urgente. Estamos disponiendo la basura en un cuarto piso. Hay que hacer nuevas fosas y mejorar el sistema".

Por último, mencionó sus dudas por el costo del Parque de Av. San Martín al 900: "Van mis felicitaciones por lograr una mayor seguridad al limpiarlo, la iluminación. Pero la pregunta es ¿a qué costo? Todavía estamos lejos de tener la propiedad. Ese juicio tiene una gran diferencia de números entre lo que la Municipalidad cree que vale y lo que reclama el anterior propietario. Hay que ser responsable porque alguna gestión va a tener que pagar".

Las respuestas.

El Intendente Brandán contestó los planteos del candidato opositor, negando las acusaciones.

El Secretario de Obras Públicas, Adrián Zanier, fue el primero que calificó de "locura" pensar que los adoquines no sirven para calle".

Brandán, en tanto, aseguró que ya se usaron adoquines municipales mezclados con otros comprados en el revestimiento de las calles 3 y 4 Norte.

"Yo no contesto mentiras. Nuestra forma de trabajo es seguir haciendo obras. Si sirven, la adoquinera está aprobado por el Gobierno de la Nación. Estas denuncias son propias de la campaña y no le vamos a dar trascendencia", agregó.

Al responder sobre el Parque de Guyón, aclaró que "los particulares tienen derecho a pedir más, pero que el Consejo de Tasaciones de Córdoba fijó la cifra y la Provincia dio la plata. En su momento, fue aprobado por todos. Lamentarse ahora y dudar del proyecto, es tarde. Tendrían que haberlo planteado antes de expropiar".

Por último, dijo sobre el basural que "se han hecho obras importantes" y que "se está regularizando".

"No está como en el 2011, época donde era tan nefasto como estaba que hubo un incendio que nos ha llevado a un juicio donde a la Municipalidad la demandan por 57 millones de pesos", agregó el mandatario.

"Es la herencia que nos dejaron quienes administraban la Municipalidad ese año", concluyó.