Inscriben para la Tecnicatura en Programación

Jesús María. Desde este lunes hasta el miércoles estarán abiertas las inscripciones para los interesados en hacer la carrera de Tecnicatura en Programación, que se dictará de manera gratuita en la ciudad, bajó la órbita de la Universidad Tecnológica Nacional- Regional Córdoba.

Quienes tengan intención de anotarse deberán acercarse a la explanada del Ferrocarril donde habrá una carpa instalada durante tres días, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18.

Según confirmaron desde el municipio local, las clases de la Tecnicatura empezarán el lunes 27 de mayo, a las 11:30, en las instalaciones del Ipem 272- Domingo Faustino Sarmiento.

En ese marco quedará inaugurado el Centro Regional de Educación Superior (CRES), a partir del cual se dictarán carreras universitarias públicas y gratuitas en la ciudad.

Otra de las ofertas académicas que la Municipalidad había anunciado para este año es la Tecnicatura y Licenciatura en Turismo. Al respecto, se informó que se está concluyendo con las formalidades administrativas para luego lanzar las inscripciones y poner en marcha el dictado de clases.

Cabe recordar que en este caso la formación estará a cargo de la Universidad Nacional de Villa María.

Datos claves

Para anotarse a la Tecnicatura en Programación hay que llevar:

-Original y 2 fotocopias del DNI.

- Constancia de CUIL.

- Fotocopia de partida de nacimiento.

- Dos copias de certificado analítico de estudios secundarios cursados, con sello legible de “copia fiel”, firmado por autoridad o secretaría del colegio en cuestión. NO SE RECIBIRÁN legalizaciones extendidas por la Policía o Juzgado de Paz.

- A su vez, quienes hayan egresado recientemente y no cuenten con el certificado analítico, deben llevar constancia de fecha de egreso y de que no adeudan materias del nivel medio.