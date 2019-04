Bochas, el único puntero en la Liga Regional Colón.

Toda la zona. El Torneo Clasificatorio de la Liga Regional Colón continuará este fin de semana con la cuarta fecha del certamen. A pesar de que el domingo se celebra la Pascua, ese día habrá actividad y el sábado también.

Bochas Sport Club, que el pasado fin de semana derrotó 1-0 a Quirquinchos Verdes, con gol de Ignacio de Giorgio, este fin de semana tendrá un compromiso ante otro elenco de las Sierras Chicas, ya que visitará a Sportivo Forchieri de Unquillo.

El certamen tiene a tres escoltas:

- Sportivo Tirolesa recibirá a Falucho, en el enfrentamiento entre los más ganadores en la historia de la Liga.

- Juventud Sportiva jugará el clásico de Villa del Totoral ante Co- lón, que el último domingo se quedó con el otro duelo de la ciudad, al ganarle 3-0 a Independiente.

- San Cayetano, el equipo de Alexis Madussi que viene dando la sorpresa, visitará a San Martín.

Fecha 4

Sábado

Deportivo Che Guevara vs Deportivo Colón

Quirquinchos Verdes vs Club Crecer -Sexta, Séptima, Escuelita Femenino jugarán el domingo-

Domingo

Sportivo Tirolesa vs A. A. Falucho

San Martín vs San Cayetano

Juventud Agraria Colón vs Independiente

Colón de Villa del Totoral vs Juventud Sportiva

Sportivo Forchieri vs Bochas Sport Club

Jockey Club vs Alianza Jesús María

18-04-2019