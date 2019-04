"A Luis Picat lo conozco hace muchos años".

Jesús María. El periodista “Beto” Beltrán será candidato a Gobernador por el Vecinalismo Independiente, la fuerza que se alió a la UCR para apoyar la candidatura a Intendente de Luis Picat.

“Tenemos afinidad en cuanto a lo que significa la política -sostuvo-. Entendemos los dos que hay que recrear valores, que tiene que haber gestos de la política para que la gente vuelva a creer. Luis es un gran gestor, un hombre al que en la actividad privada le ha ido muy bien. Siempre tuvo un compromiso con la política, siempre quiso trabajar por los demás, es una persona que no necesita vivir de la política (...) y siempre pensó en su Jesús María, desde hace años, y creo que ésta es la gran oportunidad”.

Un acuerdo similar cerraron en Villa Allende, donde votarán este domingo a las nuevas autoridades municipales y el histórico dirigente radical Martín Ambort encabeza una alianza de las mismas dos fuerzas.

“Nunca pertenecimos a Cambiemos”, aclara Beltrán. “Y Luis Picat decidió no participar en esta interna de Cambiemos que, finalmente, se frustró y terminó siendo un sainete trágico (...) dándole la posibilidad concreta de triunfo al oficialismo cordobés”, añadió.

Otro lugar de nuestra región donde tendrán candidato propio es La Pampa de Ascochinga, en el Departamento Totoral, donde le disputarán la presidencia de la Comuna a Daniel Funes.

“No le preguntamos a la gente cómo piensa, sino si está de acuerdo con esta consigna de mejorar la política; después nos sentamos a la mesa y vemos cuáles son las mejores propuestas”, refiere Beltrán.

“Nosotros creemos que tiene que haber un cambio en la política para que la gente vuelva a creer; el 93 por ciento de los argentinos no cree en la política ni en los políticos; que no crea en los políticos, porque no están a la altura de las circunstancias, no sería tan grave, pero que no crean en la única herramienta que tenemos para transformar, que es la política es, realmente, un tema trágico; nosotros coincidimos con nuestros candidatos, entre ellos Luis, que hay que bajar el costo de la política y dar claras señales de austeridad como históricamente lo hizo la UCR”, concluyó el candidato a Gobernador.

12-04-2019