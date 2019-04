Cordiez reabrirá Súper Uno, pero los cesanteados no cobrarían.

Colonia Caroya. El Centro de Empleados de Comercio, sindicato representado legalmente -a nivel local- por el Dr. Daniel Rizzi, informó esta semana a los empleados despedidos de Súper Uno que es inminente el acuerdo entre la firma caroyense y Cordiez para la reapertura de los supermercados.

La noticia fue ratificada por el gremio, única fuente de información en este proceso.

Si bien no hay nada firmado, los hermanos Raúl y Daniel D´olivo acordaron la venta de la mercadería y el alquiler de los inmuebles del Lote XV y de Bº La Florida.

El negocio estaba casi listo en diciembre, pero diferentes posturas retrasaron el pacto de varios millones de pesos hasta que, finalmente, se concretaría “en los próximos 10 o 15 días”, según Rizzi.

Dos temas son importantes en este arreglo: el primero, la reincorporación de trabajadores; el segundo, el pago de las deudas de Súper Uno con los cesanteados.

Cordiez se comprometió a contratar a 40 de los empleados despedidos y pronto los convocaría para capacitarlos.

Sin embargo, no hay expectativa de que en un corto plazo puedan recibir el monto de lo trabajado en octubre y noviembre y las indemnizaciones, pese al movimiento de dinero que generará la transacción con la firma supermercadista cordobesa.

“Vamos a tener que apelar en la Justicia para cobrarlas; hay quienes no queremos volver a trabajar ahí y que nos digan que todavía no hay plata para pagarnos lo que nos deben; todo esto no es buena noticia”, dijeron algunos de quienes participaron de la reunión con Rizzi, esperando novedades del dinero.

Súper Uno SA despidió a 63 trabajadores el 12 de noviembre del año pasado.

12-04-2019