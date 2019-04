Por medicamentos seguros.

Colonia Caroya. La Secretaría de Control y Fiscalización de la Municipalidad, junto al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, acordaron profundizar los controles en comercios con el fin de detectar y sancionar la venta ilegal de medicamentos, una práctica peligrosa que pone en riesgo la vida de las personas.

La Policía nocturna, desplegada en la ciudad desde febrero de este año, será quien realizará los controles en su horario habitual de 23 a 6.

En sus dos meses de funcionamiento, detectó en tres ocasiones que las farmacias de turno asignadas no estaban abiertas.

El titular de la Secretaría municipal, Matías Roldan, aclaró que por ordenanza municipal, sancionada en 2013, sólo las farmacias pueden comercializar medicamentos y por ley siempre debe haber una farmacia de turno. Por eso profundizarán los controles a la madrugada.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Juan Pérez, advirtió: “Que un medicamento sea de venta libre significa que no exige receta, no que se pueda vender en cualquier lado; es de venta exclusiva en farmacias y, aunque sean genéricos, no cualquier persona puede tomarlos. Parecen inofensivos, pero no lo son”.

Anualmente, en Argentina mueren más de 22 mil personas debido al mal uso de los medicamentos.

05-04-2019