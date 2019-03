Pablo Villarreal lanzó su candidatura a Intendente.

Jesús María. El Ing. Pablo Villarreal encabeza un nuevo espacio justicialista que participará de las Elecciones Municipales.

Con la consigna “Hay 2019. Somos Peronismo”, se propone ser “una nueva alternativa porque los candidatos que se presentan son prácticamente lo mismo: Mariana Ispizua, Luis Picat y Daniel Gatica son todos radicales. Por eso, la única opción de alternancia para Jesús María es el Justicialismo”.

“Hace 20 años que no somos gobierno; esta la oportunidad histórica que tenemos para comenzar a crecer”, sostuvo Villarreal.

Con respecto al nacimiento de esta propuesta, dijo: “Hablé con Lucas Torres, hablé con otros compañeros, hablé con el legislador Carlos Presas. Tal vez nuestra orientación sea otra, pero estamos comprometidos con el vecino y vamos a elaborar una plataforma muy buena porque tenemos importantes profesionales que nos acompañan”.

Villarreal no irá con el sello del PJ oficialista en Córdoba, sino con el de la Alianza Compromiso Federal, de los hermanos Rodríguez Saá, cuyo principal dirigente cordobés es Eduardo Di Cola.

El referente de Río Cuarto acompañó a Villarreal en la apertura de su sede partidaria, en Cástulo Peña y Rioja, el viernes pasado.

También estuvieron dirigentes sindicales del Smata y Luz y Fuerza, el ex intendente Lucas Torres, punteros de larga trayectoria y afiliados al PJ.

“En Jesús María, hace 20 años que gobiernan las mismas personas”, enfatizó Villarreal.

Su exposición de prioridades fue a través de una recorrida por las necesidades de los barrios. Recordó que “hace 20 años que no se hacen obras en el centro” y este año “se acordaron de una refuncionalización, porque se van dedicar sólo a la parte estética de la plaza San Martín”.

Criticó que en B° Sierras y Parque no haya más colectivos a partir de las 20; que los vecinos deban ir a las 5 de la mañana a pedir turnos a los dispensarios porque están desbordados; que todas las obras sean por contribución de mejoras porque “hay vecinos que no pueden afrontarlas”; que las familias de B° San José Obrero no tengan las Escrituras de sus casas.

Entre sus promesa más audaces, están “un plan de obras realizadas por administración” que, estima, le permitirá “reducir un 35 por ciento el costo del pavimento y cordón cuneta”; la gestión para construirle viviendas al personal de gendarmería; un mejor uso del suelo para facilitar el acceso a la tierra que requieren las familias que alquilan y la eliminación del estacionamiento tarifado en toda la ciudad.

“No hay más motivos de reproches para los que estuvieron antes; nosotros tenemos que poner el hombro y caminar cada día más para que les llegue a todos nuestra propuesta; en Jesús María hay votos peronistas: solamente, tenemos que llevarles las propuestas”, concluyó.

31-03-2019