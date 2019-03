Colonia Caroya. Una decena de productores locales levantó la primera cosecha de maíz agroecológico con buenos resultados.

La propuesta fue de la Agencia de Desarrollo Productivo, que no sólo logró la certificación de alimentos libres de agroquímicos, sino que ahora intenta ensayar con cultivos extensivos en diferentes puntos de la zona rural.

La Municipalidad compró bolsas de maíz variedad y las repartió pa- ra que conozcan el modelo.

A la experiencia se sumaron quienes vienen trabajando de esa forma desde hace varios años y algunos productores que, históricamente, produjeron con aplicacio- nes de fitosanitarios.

Tres familias “tradicionales” prestaron sus hectáreas para realizar “lotes experimentales” de maíz híbrido, papa y batata agroecológicas.

Alberto Sangoy, uno de ellos, destacó la calidad de la espiga: “Son granos más grandes y con otro color. Estoy sorprendido por la producción”.

Aunque en su quinta debió aplicar, no lo hizo con la cantidad “de antes”: en lugar de seis fumigaciones, sólo hizo tres y va preparando el lote para que en dos años no necesite ningún producto.

Ese lote se sembró con semilla híbrida libre de transgénicos y tiene el control de dos ingenieras agrónomas para desarrollar a gran escala en el corto plazo.

Malezas e insectos a raya.

Berta Portal y Mario Ávila, un matrimonio de la comunidad boliviana referente de la agroecología en Colonia Caroya, lograron juntar maíz 100 por ciento libre de químicos en un lote de Calle 26 (S).

Estratégicamente, armaron toda la chacra para verduras, hortalizas y otras producciones en complemento con el maíz.

“Sólo hay que controlar que la planta le gane en altura a los yu- yos y así no hace falta usar herbicida; la única aplicación que hicimos fue una mezcla natural de or- tiga, ajo y alcohol con ají fermentado; pero también dejamos que crezcan plantas con flores y hasta pusimos algo de girasol en las puntas del lote para que los bichos no vayan al maíz”. Es la eficaz receta de Berta.

La pareja ya juntó choclo y fue un éxito en la Feria del Camino Real de los sábados. “La gente no cree que los granos salgan tan ricos”, cuenta.

Ahora, al maíz lo dejará para alimento de sus gallinas y así producir huevos agroecológicos.

La Ing. Agr. Mariela Puerta, impulsora de este modelo de producción a través de la Municipalidad, celebró los logros de los productores: “La misma sociedad hace presión para este tipo de producción, demanda comida más sana y se da el conflicto en los lotes por el uso de agroquímicos; los mismos productores tradicionales ya quieren dejar de utilizarlo sabiendo que se puede producir sin necesidad de aplicar”.

29-03-2019