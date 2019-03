¿Por qué hay tantos locales vacíos?

Jesús María. Ya es habitual encontrar locales vacíos o comercios que, de un día para otro, cierran.

Según el presidente del Centro Comercial e Industrial de esta ciudad, Hernán Mangone, se debe a los altos costos que el comerciante debe afrontar: un alquiler, cuya actualización es del 25 por ciento promedio cada seis meses; los aportes patronales, que rondan los 15 a 17 mil pesos por empleado en blanco; los servicios, cuyas tarifas se multiplicaron; y los impuestos como ganancias, Ingresos Brutos e IVA.

Actualmente, las esquinas de Córdoba y Julio A. Roca, Ingeniero Olmos y Cástulo Peña y Tucumán y Colón se encuentran desocupadas; además, muchos comercios chicos cerraron. Según Mangone, esto, antes no se veía.

En síntesis, considera que no es un elemento en particular, sino la suma de todos ellos, lo que genera un gasto fijo altísimo que no puede ser absorbido por el comerciante y culmina en el cierre de su emprendimiento.

“Los sueldos no aumentan, pero sí las tarifas y los alquileres; los impuestos son carísimos y uno evalúa mil veces qué rubro poner para obtener una rentabilidad que pueda absorber todos los gastos” concluye.

29-03-2019