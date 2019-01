La "Mona" Jiménez contra el Festival: "Me siento usado".

El cuartetero había sido anunciado por la comisión como invitado del show de Alejandro Lerner. "Cuando me llamen para tocar con mi grupo voy a ir; Cosquín fue más rápido y me contrataron", dijo hace unos días.

Córdoba. En las últimas horas se dio a conocer una entrevista a Carlos "la Mona" Jiménez en la que cuestiona fuertemente al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

Fue en AM 1050, de San Francisco, y se viralizó por eldoce.tv en su espacio "Cuarteteando".

"La Mona" fue anunciado en la grilla de Jesús María como invitado de Alejandro Lerner, en su presentación del miércoles 16, pero al día siguiente el propio Jiménez salió a desmentir la información y el Festival debió sacar su nombre de la programación.

¿Por qué no está en Jesús María y sí irá al Festival de Cosquín?

En la declaración, "Carlitos" fue tajante: "No fui porque ellos quedaron en contratarme a mí y a mi grupo. Hace tres años que vienen diciendo. Cosquín fue más rápido que ellos y arreglé con Cosquín. ¿Qué hicieron en Jesús María? Dicen que viene Lerner. Invitado: la Mona Jiménez. Yo ya canté con Los Cuatro de Córdoba, con Jairo. Pero a mi grupo no lo invitan, entonces yo me siento usado como un forro. Cuando me inviten con mi grupo, voy a ir. Mientras tanto, cierro Cosquín".

Jimenez estará el 6 de febrero en la plaza Próspero Molina con otras bandas de cuarteto.

10-01-2019