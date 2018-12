Ultimo día para hacer trámites.

Toda la zona. El Centro Comercial e Industrial de Jesús María informó, días a-trás, la modalidad de atención para este Año Nuevo.

El sábado 29 de diciembre, la atención en los negocios será normal, mientras que el domingo 30 no abrirán sus puertas.

El lunes 31, víspera de Año Nuevo, los comercios funcionarán hasta las 18.

La Cooperativa de Servicios Públicos no atenderá al público el lunes 31 de diciembre. De todos mo- dos, se mantendrán las guardias técnicas mínimas necesarias.

En cuanto a la actividad bancaria, el 31 de diciembre no habrá atención al público por asueto administrativo.

La medida afectará la atención en entidades públicas y privadas de todo el país.

Por lo tanto, este viernes será el último día hábil para realizar trámites hasta el miércoles 2 de e-nero, cuando se reanudarán las actividades.

Resulta conveniente recordar que el lunes 31 de diciembre ha sido decretado como día no laborable por el gobierno nacional. A partir de lo dispuesto, no habrá actividad en la Administración provincial.

Por su parte, las Municipalidades de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate decretaron asueto para la administración pública municipal el 31 de diciembre, pero este viernes será normal la actividad. Si bien no habrá atención en el edificio central de la Municipalidad, se garantizarán los servicios básicos para la ciudad.

Los días 30 de diciembre y 1 de enero, los museos provinciales permanecerán cerrados.

Cabe destacar que, a partir del 2 de enero, todos los espacios provinciales modificarán su horario de atención por la temporada estival.

En el caso del Museo Estancia Jesuítica de Caroya, su horario pasará a ser de martes a viernes, de 9 a 19; sábados y domingos, de 9 a 12 y de 17 a 20.

El Área de Administración de la Sociedad Rural de Jesús María cambiará su horario de atención a partir del 2 de enero y lo mantendrá hasta el 2 de febrero. Será de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30.

A partir del lunes 4 de febrero retomará el horario habitual, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19.

Los servicios municipales.

En Jesús María, este domingo no habrá recolección domiciliaria de residuos.

El lunes 31 de diciembre, la recolección y el riego de calles se harán de 5 a 12.

El predio de disposición final de residuos y el Obrador Municipal estarán abiertos de 6 a 13.

En cambio, no habrá recolección diferenciada, recolección de podas, verdes y escombros ni servicio de barrido.

El 25 de diciembre no se prestará ningún servicio, pero será normal la recolección domiciliaria de residuos, a partir de las 21.

Ambos días, el Cementerio mantendrá una guardia mínima.

En Colonia Caroya, la recolección de residuos será normal el lunes, no se hará el martes y el miércoles se realizará recolección diferenciada y recolección tradicional.

El riego de calles está previsto hasta el mediodía del lunes 31 y se retomará el miércoles 2 de enero.

El Cementerio atenderá en horarios de feriado.

En Sinsacate, el 31 habrá recolección de residuos en su frecuencia habitual.

El 1 de enero, en cambio, este servicio y el de riego se mantendrán con guardias mínimas.

La Municipalidad les pide a los vecinos sacar sus residuos el día miércoles, cuando se retomará la normal prestación.



Servicio de taxis y remises en Colonia Caroya.

La Municipalidad informó cómo se brindará el servicio del transporte de pasajeros a través de taxis y remises para Año Nuevo.

Los horarios fueron consensuados en las reuniones de Mesa de Transporte y las agencias y móviles particulares.

El lunes 31 funcionarán todas las remiserías hasta las 21.

De 21 a 2 de la madrugada del martes 1 de enero no habrá servicio.

Desde las 2 hasta las 8, sólo funcionará Remisería “Los Plátanos”, en Av. San Martín 188 (Tel. 464600).

A las 8, volverán a trabajar el resto de las empresas:

- Remises “Avenida”. Av. San Martín 2015. Tel. 466366.

- Remis y taxis “Centro”. Av. San Martín 3856. Tel. 467700.

- Taxis “La Plaza”. Calle 40 (bis) 4284. Tel. 469900.

- Remises “Plaza de Caroya”. Av. San Martín 3431. Tel. 466680.

En tanto, los móviles que trabajan en forma particular realizarán guardias pasivas durante todos los días y horarios festivos:

- Roberto Calligaro. Tel. 15648234.

- Hugo Antonello. Tel. 15539467.

- Claudia Carrizo. Tel. 15502228.

- Sandra Arrigoni (Chofer Alberto Martín) Tel. 469200/ 15476880.

- Raúl Olmos. Tel. 15415884.

- Héctor Migotti. Tel. 15503909.

28-12-2018