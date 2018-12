Un brindis con preocupación.

Cada vez son más las familias que prefieren pasar las Fiestas en casa para no quedar a merced de los delincuentes. En Navidad, robaron en tres viviendas de Colonia Caroya. Pronto empezará a funcionar la Patrulla Rural.

Colonia Caroya. En Navidad, al menos tres viviendas de esta ciudad fueron vulneradas por los delincuentes mientras sus propietarios festejaban en otra casa.

Como muchos otros, ya no podrán moverse de su hogar con tranquilidad en ocasiones festivas y este 1 de enero brindarán con miedo y preocupación.

Es la sensación que les queda después de encontrar la vivienda revuelta por ladrones, que aprovechan situaciones como éstas para entrar a hogares en los que no hay nadie porque hasta las 2 de la madrugada, al menos, no regresarían.

Uno de los robos fue en Calle 128, entre las calles 30 y 34, en el domicilio de Ana Griguol.

Rompieron el portón con barretas y destrozaron a patadas las puertas de ingreso y las interiores. Se llevaron dinero en efectivo y una cartera.

Otro hecho fue en Av. San Martín al 6000, donde cargaron artefactos electrónicos, ropa y la alcancía de una adolescente que estaba juntando peso por peso para su viaje de egresados.

El tercero, al menos de los que se conocieron por datos de vecinos, fue en el límite entre Colonia Caroya y Colonia Vicente Agüero.

Los tres hechos tienen como denominador común que fueron en la zona rural y en una casa sobre la avenida principal de la ciudad que tiene chacras en el fondo.

La situación volvió a generar el temor de los vecinos que viven en los lotes y piden una mayor presencia policial.

Más patrullas.

Es de esperar que pronto se instale la Patrulla Rural, la nueva división de la Policía de la Provincia de Córdoba que tendrá un destacamento en Puesto Viejo.

Fue anunciada a mediados de octubre, pero aún no hay avances en el tema.

La Municpalidad ya destinó una fracción de la futura plaza del barrio para construir la base policial, frente a la escuela Mariano Moreno.

En tanto, en Tronco Pozo se hará una casilla de control que dependerá de la Comisaría de Colonia Caroya y que permitirá la presencia de efectivos y un móvil con mucha mayor frecuencia. Estará frente al Club Sportivo Unión.

Así esperan cubrir con mayor efectividad las largas distancias que separan la Comisaría local de algunos sectores de la ciudad, varios de los cuales tienen salidas rápidas a rutas.

28-12-2018