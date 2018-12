Colonia Caroya: La oposición tampoco acompañó el Presupuesto ni la Tarifaria 2019.

Colonia Caroya. El Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Municipalidad para el 2019 y la ordenanza Tarifaria fueron aprobados esta semana con los votos del oficialismo.

La oposición -el interbloque Cambiemos- no acompañó ninguno de los dos proyectos presentados por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El Presupuesto es de 393 millones de pesos, un 13 por ciento más que la previsión para este año.

Es el primer año en el que se aplicará el Fondo del Progreso, elegido por los vecinos caroyenses en el Referendum del 12 de agosto pasado. Se fijó en 70 millones de pesos, según lo presupuestado, ya que corresponde al 30 por ciento del total de ingresos genuinos y de aquellos que no tengan un fin específico.

El Consejo de Vecinos definió las prioridades: cloacas, luminarias LED, señalización de calles, cordón cuneta y adoquinado, finalización de los dos parques, obras complementarias en escuelas, gas natural, remodelación de plazas, desagües pluviales, sedes de centros vecinales, avance del centro comercial a cielo abierto y el bikepark.

Sin embargo, la oposición sacó a relucir la ordenanza que lo reglamenta: “Cada Obra, Servicio y/o Equipamiento (...) debe tener asignada una cuenta específica en el Presupuesto General de Gastos y Erogaciones, de modo que permitan su correcta registración y control”.

“Se nota que lo hicieron a las apuradas porque no se cumple con lo que ellos mismos propusieron en la ordenanza”, dijo Amílcar Ñáñez.

“¿Cuál es el sentido de llamar a un Referendum y modificar la Carta Orgánica si a la primera oportunidad se va a incumplir con lo establecido conforme a la voluntad popular?”, se preguntan en el comunicado que presentaron ante el Cuerpo Legislativo.

También cuestionaron que la partida de sueldos de personal presupueste un aumento de sólo un 10,5 a un 11,6 por ciento para 2019 con respecto a 2018.

La Fábrica de Adoquines, inaugurada recientemente, también fue blanco de críticas.

“No quedó claro cuál es el formato legal que asume: si es tercerizado a través de una cooperativa o una cooperativa de trabajo, si existe algún convenio con las mismas, si hubo algún tipo de evaluación de costos, cómo se está llevando la contabilidad de la misma, dado que hasta ahora todas las compras de insumos y gastos han corrido por cuenta del municipio”, detallaron.

En tanto, en la Tarifaria advirtieron que para los que viven en el corredor de la calle Pedro Patat, el aumento de la Tasa de Servicios a la Propiedad es del 70 por ciento y no del 35, como anunció el Ejecutivo.

También se opusieron a la sobretasa elevada para quienes tengan sitios baldíos: “Entendemos que hay gente que especula con terrenos ociosos, pero no hay que pasar a proponer tasas confiscatorias”, mencionó Ñañez.

Por último, mostraron nuevamente su disconformidad por el sistema de cobro de la Tasa a la Propiedad: “Se penaliza doblemente la mayor superficie construida; los servicios se deben cobrar por la prestación y no por los metros cuadrados de una casa”.

