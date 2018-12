Se acabó el silencio: denunciaron al director del Hospital por acoso sexual y laboral.

Jesús María. Sí Mujer, Vivas Nos Queremos Colonia Caroya y Jesús María e Isadora, las organizaciones de la zona que luchan contra la violencia de género, realizaron una conferencia de prensa en la cual leyeron un documento que hace públicas las reiteradas denuncias que empleadas y ex empleadas del Hospital Referente de Area Vicente Agüero realizaron hacia el Dr. Carlos Luna.

La identidad de las denunciantes fue preservada.

Las organizaciones aseguraron que el médico a cargo de la dirección del centro de salud más importante del Norte cordobés ejerció abuso de poder por el lugar que ocupa en la organización y denunciaron la complicidad del Jefe de Personal del nosocomio, Fernando Pedernera.

Como evidencias de que las mujeres que aseguran haber sufrido violencia sexual y laboral por parte de los mencionados acudieron a la Justicia, desde las organizaciones dieron a conocer los números de expedientes.

Hace poco más de un año, una de las trabajadoras decidió hacer la denuncia y otras se sumaron por haber pasado por la misma situación. Los números de expediente son 1994/18 y 2095/2018, ambos por por acoso sexual. En el primer expediente adjuntan, además, denuncias de otras mujeres por acoso sexual y laboral.

A su vez, en la ciudad de Deán Funes donde se desempeñaba años atrás el actual director del Hospital, los números de expedientes de las denuncias son 1427760/18, 1751914/18 y 1804484/18.

Según manifestaron a través del documento, una empleada que se desempeñaba como administrativa, “al no acceder a los favores sexuales requeridos por el denunciado fue despedida sin causa. No se respetaron los canales legales y sólo le entregaron una hoja firmada. Luego de su despido y denuncia formal comenzó a sufrir violencia institucional, golpeó muchas puertas, hasta la del Ministro de Salud, Francisco José Fortuna, sin obtener una respuesta.

Piden su destitución.

Las aorganizaciones que hicieron públicas estas denuncias le solicitaron al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba la inmediata destitución de Carlos Luna en las funciones que cumple en el Hospital, el control de causas de esta índole y la protección a las víctimas por parte de Alejandra Vigo y Claudia Martínez, quienes representan a la Provincia de Córdoba en materia de género.

También denunciaron la violencia institucional existente por acción u omisión: “Ante estos casos, nos movilizamos y unimos como organizaciones apoyando a mujeres que no obtienen respuestas en las instituciones que deberían hacerlo”.

Por otra parte, exigieron la aplicación de lo previsto en la Ley Nacional 26.485, que protege, san- ciona y erradica la violencia hacia las mujeres en el ámbito donde desarrollan sus relaciones interpersonales.

Por último, instaron a otras mujeres que hayan sufrido o sufran acoso laboral y/o sexual por parte de este médico y del Jefe de Personal, Fernando Pedernera, a que se acerquen a las organizaciones para realizar las respectivas denuncias. “Les aseguramos total discreción y acompañamiento, ya que sabemos que él, desde su situación de poder, continúa denigrando y maltratando mujeres, respaldándose y valiéndose de su cargo”, concluyeron.

“Estoy tranquilo”.

Al ser consultado por El Despertador, el Dr. Carlos Luna negó las acusaciones y aseguró que se enteró de las denuncias a partir de la exposición pública que se hizo este jueves.

“Mañana (por hoy, viernes) me presentaré ante el fiscal para ponerme a disposición de todo lo que haga falta”, afirmó.

En su defensa, sostuvo que se trata de “algo netamente político”.

“Tiene que ver con agentes a los que no se les renovó el contrato por distintas situaciones que están documentadas en su legajo; siempre traté de que se cumplan las obligaciones y derechos de cada trabajador”, agregó el denunciado.

Y cerró: “Estoy más que tranquilo. He cumplido con mi función tal como me fue asignada”.

Por otra parte, negó haber trabajado en Deán Funes, como afirman las organizaciones denunciantes.

28-12-2018