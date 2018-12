Unas Fiestas tan “depre” que ni Papá Noel dará una vuelta.

Jesús María. “Che, ¿este año no se sortea el auto del Centro Comercial?”

“¿No hacen e desfile de modas con premios en la plaza de la Colonia?”

“¿Los Bomberos no sacarán a pasear a Papá Noel?”

Las tres preguntas fueron recurrentes en las charlas de la mesa familiar, con la vecina o entre conocidos que por casualidad se cruzaron en algún trámite matinal.

La respuesta es: “No”.

El fin de año se muestra con tan poco espíritu navideño -al menos para los adultos- y con tanto desánimo por la crisis económica que los encargados de poner entusiasmo también quedaron en medio del clima de austeridad que vive el país.

El Centro Comercial e Industrial de Jesús María, que en los últimos años nos acostumbró al gran sorteo del auto 0 Km, esta vez no organizó nada.

“Hay desánimo, las ventas no fueron las esperadas; no queríamos, sinceramente, ir a molestar a los comerciantes para que aporten para el concurso cuando no llegan ni a pagar los impuestos; esperemos que el domingo y el lunes se activen las ventas”, contó el presidente de la institución, Hernán Mangone.

La intención para el año próximo es reeditar el sorteo con uno o dos autos como premios principales, dependiendo de “cómo vaya mejorando la economía”.

La Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya pretendía, en un cierre de año difícil, impulsar promociones, sorteos y la despedida de año en la plaza Nicolás Avellaneda, pero todo se derrumbó a último momento.

El cierre del Súper Uno y los despidos golpearon a la comunidad. Aunque la entidad no se pronunció al respecto, internamente hubo consecuencias por lo ocurrido.

Entre marchas y asambleas por el reclamo de los trabajadores despedidos, tomó fuerza el “Festivalazo” solidario que se hizo el 9 de diciembre, en la plaza del Lote XV, y eso llevó a cancelar, definitivamente, las ideas de la Cámara Comercial.

Por si faltara algo, la ilusión de los niños de ver a Papá Noel en las plazas de la región también se canceló: la tradicional caravana en autobomba organizada por los Bomberos Voluntarios desde Sinsacate hasta Colonia Vicente Agüero, pasando por Jesús María y Colonia Caroya, no se hará en la víspera de la Navidad. Desde el cuartel informaron que este año decidieron “descansar”.

Al menos en el rubro comercial, el clima navideño es mucho menor al de años anteriores. Vidrieras escasamente decoradas, pocas promociones y bajo movimiento de clientes dispuestos a gastar.

Será una buena oportunidad para entender el verdadero sentido de la Navidad: crecer en fe y esperanza, compartir momentos desde la humildad y con austeridad, participar de las actividades religiosas.

21-12-2018