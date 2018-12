El caroyense Agustín Griguol es escolta nacional de la UTN.

Colonia Caroya. Agustín Griguol fue nombrado Primer Escolta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por ser el segundo mejor promedio de todo el país entre todas las carreras que dicta la casa de altos estudios en sus Regionales provincia- les.

El joven caroyense, de 24 años, fue abanderado de la UTN Córdoba por tener las mejores notas entre quienes cursaban el último año.

En abril de 2016 fue nombrado por el Rectorado de la Regional provincial y cumplió con el compromiso durante todo un año.

Luego se recibió de Ingeniero en Sistemas y, actualmente, trabaja para una empresa en Córdoba.

Pero su magnífico desempeño le guardaba una distinción nacional que le cayó de sorpresa: Agustín recibió la notificación y creyó que se trataba de algún reconocimiento menor.

Confirmó su asistencia al acto, pensando que era en la capital cordobesa, pero después comprendió que era un acto del Rectorado nacional, en la Capital Federal, y que se trataba de algo más grande de lo que pensaba.

“Llegué y vi la silla con mi nombre; cuando me estaba por sentar, me dicen ‘¿Qué hace ahí? ¡Venga que usted es el primer escolta de la Bandera!’´ No lo podía creer, estoy muy feliz”.

Su promedio es el segundo mejor de los últimos dos años entre los egresados de toda la UTN y el mejor del país en su especialidad.

Terminó los estudios de Ingeniería con 9,63.

Para orgullo de la Regional Córdoba, todo el Cuadro de Honor Nacional está integrado por alumnos que se recibieron en su sede: Leandro Yoaquino, el abanderado (9,75) y María Pilar Ceballos, la segunda Escolta (9,57).

Agustín agradeció a su familia por este logro: “Más que por mí, es por ellos, por mis padres, mis hermanos y mi novia, que estuvieron a mi lado desde el primer momento”.

Su hermana, Josefina, fue nombrada abanderada de la escuela Gral. San Martín el mismo día en que Agustín era reconocido nacionalmente.

“Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno y desde dónde comenzó a compartir los primeros años; siempre es importante devolverle a la ciudad lo que me dio”, dijo el egresado del IPEM 165 Pbro. José Bonoris, donde fue suplente del escolta en Sexto Año.

Como flamante Ingeniero en Sistemas, pidió que la Municipalidad de Colonia Caroya renueve todos sus sistemas para acercar al vecino desde la tecnología.

“Todo se podría reportar y hacer el seguimiento a través de aplicaciones, creo que como institución debería apuntar hacia eso”, manifestó el joven.

21-12-2018