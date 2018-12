Quedó habilitada la variante General Paz de la autovía Córdoba – Jesús María.

Estación General Paz. El gobernador Juan Schiaretti habilitó la variante Estación General Paz de la autovía Córdoba - Jesús María. Se trata de un desvío que circunvala a esta localidad por el Este. De esta manera, la circulación de vehículos por la Ruta Nacional 9 se podrá realizar de manera fluida sin tener que ingresar a la localidad.

“Habiendo terminado ya esta variante, hay más seguridad para nuestra gente; el sentido de toda esta obra es seguridad para los cordobeses y para quienes nos visitan y, en este caso, la Ruta 9 Norte es el lugar por donde los hermanos del Norte de la Patria llegan o pasan por nuestra Córdoba; me alegro que la tengamos lista antes de que comience el Festival, porque vamos a tener un gran Festival de Doma y Folklore de Jesús María”, sostuvo el Gobernador.

El último tramo en ejecución para finalizar con la conexión por autovía entre Córdoba y Jesús María es el que se extiende entre la circunvalación de la ciudad de Córdoba y el final de la variante Juárez Celman.

Schiaretti se refirió también a estos trabajos. En este sentido, apuntó que “antes de que comience el Festival, la nueva mano que construyeron se habilitará para pasar a repavimentar la mano vieja”. Y el tramo habilitado también brindará mayor seguridad.

“Estoy seguro que el año que viene vamos a terminar ese tramo -subrayó el mandatario- con lo cual la autovía Córdoba - Colonia Caroya - Jesús María va a estar completada hasta el río Carnero, que era un compromiso que habíamos asumido desde el gobierno provincial”.

Autovía Córdoba – Jesús María

La conclusión de los trabajos encarados en esta vía de comunicación permitirá que todos los aglomerados urbanos que rodean el Gran Córdoba se vinculen con la capital de manera segura, a través de rutas de cuatro carriles, dos por sentido de circulación.

Unos 12 mil autos circulan por día por la Ruta Nacional 9 en el tramo Córdoba – Jesús María. Con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad, en 2016 el Gobierno de Córdoba inició su reconversión en autovía. La variante Estación General Paz permite que el tránsito no ingrese a la localidad de no ser necesario. Esto brindará fluidez en la circulación y mayor seguridad a los vecinos de ese municipio.

La habilitación de la variante General Paz posibilita que el tránsito desde Jesús María pueda ingresar a Estación General Paz en forma directa a través del tercer carril que se ha construido. Aquellos que no necesiten ingresar a la localidad tomarán, en ambos sentidos, esta variante que es rápida en conectividad y evita riesgos de accidentes y demoras, frenadas, semáforos y lomadas, las que normalmente se construyen en travesías urbanas.

18-12-2018