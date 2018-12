Distinguirán a los Deportista Destacados 2018.

Jesús María. El lunes, a las 20:30, en Cines Molise se llevará a cabo la ceremonia de premiación al Deportista Destacado 2018, para reconocer a los mejores exponentes en cada disciplina.

Este año, el proceso de selección tuvo dos particularidades: que sólo pueden ser propuestos deportistas nacidos en Jesús María o que actualmente vivan en la ciudad; y que, por primera vez, se abrió a los vecinos la posibilidad de proponer nombres, a través de las redes sociales.

Tras esa primera instancia, un jurado integrado por periodistas deportivos de la ciudad eligió las ternas y seleccionó a los ganadores en cada rubro y al Deportista Destacado, que se anunciará el lunes.

Ternas

Ajedrez:

- Guillermo Mauricio Paz: Campeón Mundial de Ajedrez On line 2018

Miguel Angel Pedano: 1º en su categoría en la jornadas deportivas de la FAM (Federación Argentina de la Magistratura) en Mar del Plata

- Lucas Vallejos: Ganador del Torneo Abierto modalidad rápido.

Atletismo:

- Francisco Pérez: Mediofondista. Éste año participó en 18 carreras, logrando 15 podios, de los cuales siete fueron primer puesto.

- Dalila Sánchez: 6ª en Patagonia Run 100 Km, 3ª en Ultramaratón Misiones 85 Km, 1ª en Campeonato Sudamericano Interfuerzas.

- Diego Brandalizzi: 2° puesto en Fiambalá Desert Trail, en 160 Km.

Básquetbol:

- Franco Gallo: jugador de Instituto, jugó tres Final Four, 4° puesto en el Provincial, Campeón del play off de clubes, Subcampeón del Final Four asociativo.

- Agustín Moreno: jugador de Atenas, Campeón con selección de Córdoba federativa U15, Campeón Apertura 2018 ACBB, Campeón U17 torneo local, Subcampeón provincial U15, Subcampeón provincial U17, 3° argentino de clubes U17

- Manuel Iribarren: jugador de Atenas, Campeón del Final Four U17 ACBB, 3° Argentino de clubes U17.

- Sergio Urbinatti: Campeón con Jesús María del Torneo de Suqui juegos, evento que congrega a conjuntos de varias ciudades de la provincia.

Ciclismo:

- Fátima Eynard: Ganadora junto a Carolina Maldonado del Transmotaña en Tucumán, 2ª en el Campeonato Argentino XCO.

- Angel Machado: 1° en Ascochinga, 1° en Candonga, 2° en Totoral, 2° en Camino Real, 6° en desafío Río Pinto

- Omar Monte: Campeón del Campeonato de Sierras Chicas Categoría Master D1, 1º Cruz de Eje, 1º Villa Allende, 1º Pan de Azúcar.

Fútbol Proyección:

- Valentín Gómez: Jugador de la 7ª de Lanas, en AFA.

- Fabricio Oliva: Jugador de la 5ª de Colón de Santa Fé, en AFA.

- Francisco Ledesma: Jugador de 7ª de Talleres, Campeón en AFA.

- Tomás Vega: Jugador de 9ª de Huracán, en AFA.

Gimnasia:

- Zoe Clérico: 5º puesto ranking provincial, 5º puesto con la selección cordobesa en el nacional. Campeona nacional de viga.

- Sol Tomas: Subcampeona provincial. 3º puesto con selección cordobesa en el Nacional. 10º puesto en el ranking nacional.

- Lucía Canale: 3º puesto ranking provincial.3º puesto con selección de Córdoba. Medalla de bronce en la Final de viga.

Hockey sobre césped:

- Malena Signori: Campeona en 2013, 2016, 2017 y 2018 en distintas categorías.

- Noelia Sueldo: goleadora del Campeonato Damas Línea C 2018

- Patricia Fernández: Capitana del equipo intermedia de Pío León campeón 2018.

- Guillermina Peralta: capitana de menores e integrante del seleccionado Sub 14 de Córdoba.

Motociclismo:

- Cristian Rizzi: Subcampeón provincial de enduro en categoría Enduro Sport Master.

- Ariel Bonomo: Moto Cross 3º puesto en el Campeonato Nacional en la categoría MX3A, 3° en campeonato Cordobés.

- Carlos Bernay: Campeón Promocional Enduro Provincial.

Patín:

- Lourdes Fores Reyna: categoría 4ª 13 años, 2º puesto en el Open internacional de Santa Rosa de Calamuchita (de 17 competidoras). 1° puesto en el torneo interprovincial de Cafayate, Salta.

- Valentina Campos Olivo: categoría Formativa 10 años, 1° puesto en el Open internacional de Santa Rosa de Calamuchita (de 12 competidoras).1° puesto en el torneo interprovincial de Cafayate, Salta.

- Camila Canalda: categoría 5ª 10 años. 1° puesto en el Open internacional de Santa Rosa de Calamuchita (de 15 competidoras). 2° puesto en el torneo interprovincial de Cafayate, Salta.

- Melina Juárez: categoría 3ª 14 años, 1° puesto en el Open internacional de Santa Rosa de Calamuchita (de 6 competidoras). 1° puesto en el torneo interprovincial de Cafayate, Salta.

- Melania Clérico: categoría 4ª 10 años, 2º puesto en el Open internacional de Santa Rosa de Calamuchita (de 15 competidoras).1° puesto en el torneo interprovincial de Cafayate, Salta.

Rugby:

Jugadores de Alianza Jesús María que estuvieron presentes durante todo el año en seleccionados cordobeses, más conocidos en el ambiente como “Dogos”

- Juan Roldán. Diego Lentini. Juan Ignacio Rizzi. Juan Cruz Rizzi. En Dogos Desarrollo participantes del Nacional Select 12

- Javier Córdoba. Pedro Gatica. Juan Vaca. Alejo Spicogna. Pablo Vozzi. En Doguitos Desarrollo M16. Copa de Plata Torneo Nacional M16 Desarrollo

- Macarena Bruni. Kiara Zamora. Julieta Videla. En Doguitas Campeonas del Circuito Regional de Selecciones Femeninas.

- Gastón San. Primer jugador de la zona en jugar para el seleccionado mayor de Córdoba.

Taekwondo:

- Mateo Ligorria: 3° puesto Juegos Nacionales Evita.

- Mateo Caro: 1° puesto provincial categoría Evita, 9no puesto Juegos Nacionales Evita

- Milagros Valle Bazán: Campeona provincial categoría Evita y 13° en los nacionales.

Vóleibol:

- Juan Pablo Pereyra: Integrante de la selección de la Federación Cordobesa en provinciales y nacionales

- Pilar Angelino: Campeona con Alianza del Súper 4 en 3 categorías

- Catalina Sbiglio: Campeona con Alianza del Súper 4 en 3 categorías

- Angelina Ventimiglia: Campeona con Alianza del Súper 4 en 3 categorías

Cuatriciclos:

- Germán Córdoba: Campeón Canav (Campeonato Argentino de Navegación) categoría Q3.

- Giuliano Giordana: 5º en la General del Dakar y ganador de su categoría Malle.

- Lucas Cesarini: Tuvo una gran temporada en el NCC Enduro con chances de ser Campeón.

Premio Especial en Fútbol:

Equipo de Jesús María Sub campeón en el tradicional torneo de Canal 12

Premio Especial en Canotaje:

Ariel Atamañuk. Campeón Sudamericano en Kayak y Canoa.

Premio Especial a la trayectoria:

Juan José Aznar, por sus más de 30 años entrenado niños de la zona

Premio Especial en Patín:

Emiliano Orecchia, Profesor que se desempeñó hace varios días hasta la actualidad en nuestra zona y fue el que llevó adelante a varias patinadoras locales a ser campeonas en diferentes torneos.

Premio Especial en Automovilismo:

DP Racing, por su trayectoria en Rally y su participación continúa este año en el Rally Cordobés, Rally Regional y Rally Argentino.

Premio Especial Institución deportiva

Tropa centro de entrenamiento, a la institución que tuvo un tremendo crecimiento y marcó tendencia en entrenamiento deportivo en la zona y por la organización del evento Troya.

Premio Especial en tenis:

Juan Ignacio Lóndero: Tuvo un gran año en torneos ATP avanzando del puesto 362 al 118 a nivel mundial.

Lautaro Cordero: finalista y ganador de torneos sub 10

Premio Especial Institucional:

Escuela de Gendarmería Nacional: Por su constante colaboración en eventos deportivos locales.

